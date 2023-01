La delizia del piccione arrosto

Ingrediente principe nella superba bomba di riso, ha carni tenere, povere di grassi e risulta molto versatile in cucina. Selvaggina, ma non troppo, diffuso principalmente nel centro-nord, il piccione era uno dei volatili più utilizzati nella cucina tradizionale italiana, mentre attualmente è quasi completamente sparito dalle tavole quotidiane.

Non richiede nè lunga preparazione né lunghi tempi di cottura, quindi suggerisco di riproporlo e sarà una piacevole sorpresa che stimolerà curiosità ed approvazione.

Piccione arrosto con rosmarino, salvia e spicchi d’aglio in camicia.

ingredienti: due piccioni, 6 spicchi di aglio non pelati, 100 gr. di burro, un bicchierino di cognac, sale, pepe, salvia, rosmarino, olio extravergine.

Pulite, fiammeggiate e lavate bene i piccioni, mettendo da parte i fegatini, che potete cucinare a parte. Introducete all’interno la salvia, il rosmarino e una noce di burro. Salate e pepate.

In un tegame fate scaldare un po’ d’olio e sistemate i piccioni, girandoli da tutte le parti. Sfumate con il cognac e aggiungete gli spicchi d’aglio. Mettete in forno già caldo a 200° gradi per circa 40 minuti, irrorando di tanto in tanto con il sugo di cottura. Tagliate i piccioni a meta’, distribuite il sugo e servite con verdure di stagione. Suggerisco spinaci con uvetta e pinoli.

L’abbinamento? Un Montepulciano d’Abruzzo dal sapore pieno e persistente che vi conquisterà immediatamente per il colore rosso rubino intenso e il profumo di frutta rossa matura, speziata.

Ambra,

ristoratrice e sommelier