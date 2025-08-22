La denuncia di due ragazze: "Seguite al fiume da un maniaco"

"Ci aveva puntato. Così noi ci siamo dovute spostare. Ma lui ci ha seguito. E poi ha iniziato a masturbarsi davanti a noi". Silvia e Valentina, rispettivamente 22 e 21 anni, sono di Imola. Domenica scorsa, intorno alle 15, sono arrivate a Fontanelice. Una gita fuori porta tra amiche al fiume Santerno per rinfrescarsi e approfittare del weekend di Ferragosto. Ma in pochissimi minuti il pomeriggio si è trasformato in un incubo. Tanto che mercoledì mattina sono state costrette a denunciare l’accaduto ai carabinieri di Imola. Con la speranza che la storia in cui si sono ritrovate coinvolte non capiti ad altre persone. E con anche la fiducia che ’il maniaco’ che le ha seguite venga ritrovato.

"Siamo arrivate al fiume, a Fontanelice, intorno alle 15. Eravamo io e Valentina, con il cane. Si tratta di un cucciolo, quindi, siccome c’era tanta gente, abbiamo deciso di spostarci di 200-300 metri in un’area meno affollata e con meno cani", racconta Silvia. Ma qui, ecco che inizia la disavventura. Un uomo, alto circa un metro a 80, tra i 35 e i 40 anni, occhi chiari, muscoloso e senza capelli, inizia a seguire le due ragazze. "L’avevo già notato perché ci fissava in continuazione fin da quando eravamo arrivate", racconta Silvia. Spostatesi nella zona meno affollata e appoggiati gli asciugamani, ecco che ’il maniaco’ si piazza davanti a loro due. "Non abbiamo neanche fatto in tempo a toglierci maglietta e pantaloncini – prosegue la ragazza nel racconto –. Lui era già a tre metri da noi, seduto su una roccia. Ci fissava. Ci siamo sentite molto in soggezione e imbarazzate, così ci siamo spostate verso la riva del fiume". Tempo di sedersi con i piedi in acqua ed ecco che le due giovani ragazze si girano.

L’uomo aveva abbassato il costume e aveva iniziato a masturbarsi. Davanti a loro, come se nulla fosse. "Abbiamo immediatamente iniziato a inveirgli contro, insultandolo. Gli abbiamo detto ’Vattene, basta, smettila’. Ma lui si è difeso dicendo che si stava risciacquando. Ma era palese che si stesse masturbando".

Accento del posto, romagnolo. Segno che la persona su cui ora stanno indagando i carabinieri è delle zone vicine. "Era spavaldo nelle risposte, non si nascondeva nel compiere il gesto. La nostra supposizione è che sia della zona e che gesti simili gli abbia già fatti", proseguono le ragazze.

Domenica così, le giovani, sono dovute andare via. Un pomeriggio di relax che invece si è trasformato in un incubo. "Eravamo nel panico, non sapevamo bene come reagire a questa situazione". Una volta tornate a casa, Silvia ha raccontato l’accaduto alla madre. A quel punto, lunedì, la chiamata al 112. Poi, mercoledì mattina, la denuncia contro ignoti dai carabinieri.

"Non vogliamo che ciò ricapiti a qualcun altro. Vogliamo dire lì al fiume, a Fontanelice, c’è questo elemento, sappiatelo", concludono le due giovani, deluse anche delle risposte arrivate sui social dopo l’appello lanciato da un genitore.