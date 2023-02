La differenziata sfiora l’80 per cento

È una crescita lenta, dopo il boom seguito all’introduzione del nuovo sistema di raccolta con tessera magnetica, quella della differenziata dei rifiuti in città. In attesa dei dati dello scorso anno, da sottolineare come nel 2021 ci si sia assestati al 78,2% contro il 77,2% di dodici mesi prima e al 75,1% del 2019. Fino al 2016, vale a dire prima del debutto del nuovo corso in materia di raccolta dei rifiuti, la percentuale della differenziata a Imola si fermava al 54%. Numeri più alti si registrano invece nei comuni più piccoli. Nel circondario, in attesa che a breve le tessere nominali prendano piede anche nella Vallata del Santerno, i primi della classe sono Dozza e Mordano. Qui la raccolta differenziata ha superato ormai il 90%, circostanza che abbinata all’introduzione della tariffa puntuale ha permesso alle due amministrazioni comunali di ridurre i costi a carico delle famiglie.