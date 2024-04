La dipendenza, l’anonimato e il sentirsi esclusi. Quando il digitale rende vittime gli adolescenti

Ci sono tre principali sintomi di dipendenza dai social: tolleranza, astinenza e conflitto. La tolleranza è l’esigenza impellente di rimanere online sempre di più; l’astinenza è la sensazione di stress causata dall’impossibilità di accedere ai social; il conflitto consiste nel fenomeno di dedicare ai social così tanto tempo fino da compromettere le attività sociali. Ultimamente si parla molto di cyberbullismo, atto aggressivo o molesto compiuto tramite strumenti telematici da persone che si sentono più forti e sicure perché agiscono nell’anonimato. Ci sono varie tipologie: il flaming, sequela di offese sui social pubblici; l’harassment, costituito da messaggi molesti sui social visibili solo al destinatario; la denigration, consistente nel diffondere fake news denigratorie sulla vittima; il cyberstalking, vale a dire atti di stalking per spaventare le vittime; l’impersonation , cioè furto o imitazione di identità per mettere in imbarazzo la vittima; outing and trickery, diffusioni di informazioni private ottenute dalla vittima ma senza il consenso di quest’ultima; l’exclusion, consistente nell’esclusione sistematica di una persona dai gruppi con il fine di farla sentire isolata e non voluta. Purtroppo il numero di persone che si tolgono la vita perché vittime di cyberbullismo è elevato. Motivo di morte è anche il ’gioco’ noto come "balena blu". Si tratta di un sito di sfide mortali a cui partecipano molti adolescenti, che arrivano a suicidarsi. Il nome deriva dal fatto che le balene sono esseri che a un certo punto si spostano sulla spiaggia e muoiono. Il fenomeno è nato in Russia nel 2016.

