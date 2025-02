La discarica dopo la chiusura . Un lungo iter da 30 milioni . Atersir: "Soldi già accantonati"

La gestione post-operativa del terzo lotto della discarica Tre Monti, arrivato a saturazione a fine 2024, costerà 30 milioni. E i soldi, assicurano Atersir e Comune replicando ai dubbi avanzati nei giorni scorsi da Fratelli d’Italia, sono già stati accantonati da Hera. Quelli che mancano, semmai, riguardano gli aggiornamenti di spesa relativi al controllo di quanto accade nel primo e nel secondo lotto dell’impianto, riempiti ormai diversi anni fa. In questo caso, piani economico-finanziari sulla gestione dei rifiuti alla mano, l’esborso sarà di "circa 14 centesimi ad abitante" secondo Atersir. Al cittadino resta però un dubbio: visto che i calcoli si fanno sugli stessi documenti che il Comune contesta in sede giudiziaria da ormai quasi un decennio, c’è da fidarsi?

La commissione consiliare convocata ieri per fare il punto sul futuro dell’impianto di via Pediano di proprietà di Con.Ami e gestito da Herambiente è il solito rebus. Riferimenti legislativi, date e cifre che non convincono fino in fondo le forze politiche di opposizione.

Il punto di partenza è l’iter (previsto dalla normativa) che verrà seguito nei prossimi anni. Per il momento, verrà portata avanti la realizzazione della copertura provvisoria: i lavori sono in corso da tempo e (condizioni meteo permettendo) verranno completati entro fine marzo. Dopo un periodo di assestamento, quantificato in due anni dallo stop ai conferimenti (periodo nel quale rimangono attivi i controlli su biogas, percolato e deflusso delle acque meteoriche), si potrà passare alla copertura definitiva e alla realizzazione del piano di ripristinino ambientale. L’orizzonte, in questo caso, è il 2028. A quel punto, si penserà a monitoraggi e controlli che dureranno 30 anni, con l’obiettivo di chiudere pratica nel 2059.

Nel frattempo, si lavorerà all’annunciato progetto (nato ai tempi della Giunta del M5s) dell’impianto fotovoltaico da un megawatt (per il quale è in corso di valutazione la fattibilità) a servizio della comunità.

"Avremo questa potenziale criticità per almeno 30 anni ancora – è la sintesi del leghista Daniele Marchetti –. Mi auguro che con la chiusura della discarica non si colga l’occasione per balzelli ai danni della cittadinanza". Il riferimento è appunto ai costi per il futuro controllo dell’impianto di via Pediano: un punto, questo, sul quale insistono anche gruppo misto, M5S, lista civica Cappello e soprattutto Fratelli d’Italia. Dopo una richiesta di accesso agli atti avanzata a Con.Ami, i meloniani Nicolas Vacchi e Simone Carapia avevano infatti quantificato in poco meno di due milioni la cifra accantonata da Hera per la fase post-operativa.

"La discarica è sotto controllo: lo dicono i monitoraggi che accompagneranno l’impianto anche in futuro – è la replica della vicesindaca e assessora all’Ambiente, Elisa Spada –. La copertura economica per la gestione post-operativa del terzo lotto è pari a 30 milioni. E il fondo è già stato accantonato. I lotti più vecchi, invece, si portavano dietro considerazioni su costi che non avevano contezza di tutte le operazioni da fare. E per questo era stato accantonato un fondo da circa 7 milioni per primo e secondo lotto".

La ricostruzione di Spada rispecchia quanto riferito in commissione dal direttore di Atersir, Vito Belladonna.

"Il fondo per il primo e secondo lotto è esaurito, è stato valutato con una perizia fatta abbastanza indietro nel tempo quando le esigenze non erano del tutto note – conclude Belladonna –. Ma quello che sostiene il fondo è la tariffa: si è pagato meno prima, si va su oggi. Dovremo continuare ad allocare costi nella misura dello 0,1% dei piani economici-finanziari ancora per un po’, per poi andare in esaurimento. Per il periodo 2020-2024 parliamo di 14 centesimi per abitante. Il terzo lotto non dovrebbe invece generare altri costi per pagare i monitoraggi: i 30 milioni sono stati accantonati".