La dolorosa conta degli animali morti "Una fine terribile"

di Mattia Grandi

Dalla morte alla nascita durante l’alluvione. Già, perché le drammatiche istantanee di quegli allagamenti che nei giorni scorsi hanno messo in ginocchio l’area della bassa imolese nascondono storie che pizzicano forte le corde dell’anima. E poco importa se i protagonisti della vicenda, al posto di due gambe, hanno quattro zampe. Sono tantissimi gli animali di campagna che, confinati dentro le stalle e sorpresi dalla furia dell’acqua, non ce l’hanno fatta. A Sasso Morelli, all’interno di quel bacino Ladello-Correcchio ancora invaso da parecchi centimetri di liquido fangoso, c’erano anche i tre cavalli di Mirco Naldi.

"Due fattrici e una puledrina di 10 giorni di vita – racconta l’uomo –. Tutti sistemati all’interno del box situato sul terreno di un amico".

Poi l’esondazione del Correcchio e il livello dell’acqua che sale rapidamente fino a superare il metro e mezzo. Una trappola mortale. E via alla corsa contro il tempo per salvare il salvabile. "Insieme ai vigili del fuoco siamo riusciti, con l’ausilio di alcune corde, a trascinare le due cavalle più grandi sull’argine del torrente. Per lunghi tratti le ho viste completamente immerse nell’acqua – spiega Naldi –. Poi i metri al piccolo passo su quelle sponde scivolose diventate improvvisamente fragili e pericolose. Gli animali erano davvero molto spaventati. Diventa fondamentale, in quei concitati frangenti, controllare le loro repentine reazioni".

Raggiunto un punto sicuro, Naldi ed i soccorritori sono tornati indietro nel tentativo di completare l’opera: "Niente da fare – scuote la testa –. L’acqua cresceva a ritmo vertiginoso e, per ragioni di sicurezza, non mi hanno fatto più accedere al ricovero delle bestie. Uno strazio. La puledrina di 10 giorni è morta annegata".

Ma la vita, come spesso accade, regala incroci emotivi inimmaginabili. E il dolore per l’esistenza terrena così breve dello sfortunato animale si è trasformato, qualche ora più tardi, in un pianto di gioia liberatorio: "Una delle due cavalle fattrici messe in salvo era incinta – svela Naldi –. Dopo una breve sosta in un box all’ingresso del paese di Conselice le abbiamo trasportate entrambe in un maneggio della zona. Qui, durante la notte, ha partorito dando alla luce un bel puledrino".

Una storia da libro Cuore che non cancella i patemi di chi ancora lotta in prima linea per contenere disagi ed emergenze. "Nel bacino di Sasso Morelli la situazione è ancora grave – conferma l’uomo –. In prossimità di quello che resta del box dei miei cavalli ci sono almeno 60-70 centimetri d’acqua. Si cerca di pomparla via con l’aiuto dei trattori".

E i danni sono incalcolabili. "Ingenti per il comparto agricolo con quei campi coltivati coperti da uno strato di melma – osserva –. Per non parlare delle attrezzature da lavoro, degli immobili di servizio e delle condizioni delle abitazioni. Ci sono famiglie evacuate ed altre che vivono al primo piano delle abitazioni. L’acqua, purtroppo, ha coperto quasi totalmente gli ambienti a livello del terreno".

Amare constatazioni. "Quando la natura dice sul serio c’è poco da fare – conclude Naldi –. Bisognerebbe, però, investire sulla prevenzione e controllare nutrie ed istrici che bucano gli argini dei fiumi".

Ma per Naldi, come per la totatilità di residenti e imprenditori colpiti dalla grave calamità, c’è già grande voglio di ripartenza. L’innato orgoglio romagnolo è infatti impresso nel Dna dei cittadini che abitano queste terre, pronti a rimboccarsi le maniche per tornare a correre, ancora più velocemente di prima.