Bfc, trasferte decisive

Giuseppe Tassi
Bfc, trasferte decisive
Imola
CronacaLa farmacia della via Appia cambia sede e amplia i servizi: "Un’idea nata un anno fa"
19 ott 2025
ALEKSANDRA ARANDELOVIC
Cronaca
La farmacia della via Appia cambia sede e amplia i servizi: "Un’idea nata un anno fa"

Taglio del nastro: dal civico 24/b il presidio va al 56

Il taglio del nastro ieri, alle 17,30, della nuova sede della farmacia della via Appia. Presente anche l’assessore Pierangelo Raffini (. foto Isolapress

La storica farmacia della via Appia cambia look e location. Nel pomeriggio di ieri il taglio del nastro della nuova sede, passata dopo 18 anni dal civico 24/b al 56. Alla base del trasloco la necessità di uno spazio più grande, oggi raddoppiato a 280 metri quadrati. "L’idea di trasferirci ci è venuta poco più di un anno fa – spiega il titolare della farmacia della via Appia Michele Cedalon –, stavamo talmente stretti che non riuscivamo ad esporre molti dei nostri prodotti né ad attuare i servizi che volevamo". Nella nuova farmacia, il team di Cedalon è riuscito a trovare uno scaffale per tutti i prodotti che prima rimanevano in magazzino. Oltre all’aumento di metri quadrati, c’è un altro alleato: il nuovo robot-magazzino automatizzato. Si tratta di un sistema che, grazie a uno scanner e a una leva elicoidale, individua tra 14mila pezzi il medicinale digitato dal farmacista nel computer e lo fa scendere direttamente dietro al banco. Oltre al magazzino robot, la sede si arricchisce anche con due nuove cabine. La prima, già arredata, dedicata alla dermocosmesi. La seconda, invece, sarà quella dei servizi. Al momento, è già possibile effettuare esami del sangue attraverso il prelievo ematico del dito, delle urine e test su massa magra e massa grassa. La farmacia della via Appia però sogna più in grande e ha già fatto richiesta per poter adottare il nuovo sistema di telerefertazione. Una volta ricevuta l’approvazione sarà possibile effettuare sul luogo l’elettrocardiogramma (anche per idoneità sportiva), l’elettrocardiogramma dinamico (holter cardiaco) e il monitoraggio continuo della pressione arteriosa. "Siamo pronti ad accogliere e offrire sempre di più agli imolesi" conclude Cedalon.

Aleksandra Arandelovic

