La ferrovia si allarga. Proteste, raccolta firme e critiche dall’opposizione

Dopo le proteste dei residenti, anche una parte delle forze politiche di opposizione si mobilita contro il potenziamento della linea ferroviaria Bologna-Castelbolognese. Domani si conclude la serie di incontri pubblici (online) indetti da Rfi e Italferr per un’opera destinata a portare un nuovo doppio binario, nella periferia Nord della città, sul quale far viaggiare di giorno l’Alta velocità e di notte i treni merci.

"Le proposte avanzate sono tre, ma quelle che paiono migliori ai proponenti sono in realtà molto impattanti per il territorio – ricostruisce Renato Dalpozzo (lista civica Cappello) –. Tali progetti, infatti, prevedono o l’abbattimento di capannoni industriali e di abitazioni private o la costruzione di piloni atti a sostenere un impalcato a 18 metri di altezza a volte nel giardino di una casa o nel piazzale di una fabbrica". Almeno in un primo momento (il progetto è stato approvato a settembre 2022), si pensava che i due binari avessero dovuto affiancare la linea ferroviaria esistente; ma vista la vicinanza con il centro abitato, si parla ormai da mesi di una possibile nuova costruzione all’altezza del Molino Rosso che affiancherebbe di fatto il tracciato autostradale.

"La costruzione di una linea ferroviaria che possa diminuire il traffico su gomma di transito nel nostro territorio (la nuova linea non prevede stazioni intermedie ma solo un posto movimento a Toscanella) è senza dubbio una cosa da sostenere, ma non in maniera così impattante sul territorio già urbanizzato", prosegue Dalpozzo.

La vedono così anche i residenti, che chiedono di "riesaminare i progetti di realizzazione, favorendo quello in affiancamento alla linea esistente piuttosto che le altre tre opzioni prospettate in adiacenza all’autostrada". E per questo, nel fine settimana, hanno iniziato una raccolta firme tra San Prospero e Chiusura.

"Sosteniamo questa iniziativa spontanea – conclude Dalpozzo –. Siamo sorpresi che una simile opera non sia ancora stata presentata al Consiglio comunale. Auspichiamo che nella conferenza dei servizi che si aprirà a breve l’amministrazione si faccia portavoce del disagio dei propri cittadini".

Come già accennato, il dibattito pubblico proseguirà con un ultimo incontro online domani alle 17 dedicato agli aspetti ambientali (il giorno prima Rfi incontrerà le associazioni degli agricoltori). Il 7 luglio data ultima per la presentazione delle osservazioni. "Per quale motivo tempi così stretti per un’opera faraonica? - domanda invece Ezio Roi (M5s) –. Chiediamo con forza un immediato intervento del sindaco Panieri e dei suoi assessori". Anche Simone Carapia (FdI), pur parlando di "opera molto importante e sicuramente necessaria", incalza la Giunta: "Al momento non è stata data nessuna comunicazione. E questo lo ritengo alquanto grave e fortemente negligente. Non ovviamente per suscitare contrarietà all’opera, ma per dare la giusta pubblicità alla divulgazione che le ferrovie stanno facendo per raccogliere pareri. Mi auguro che al più presto si faccia chiarezza".