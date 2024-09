La Festa dei bambini in piazza. Marchetti: "Siete la nostra speranza"

Piazza XX Settembre, cuore della città, ha accolto ieri mattina bambini, insegnanti e famiglie delle scuole cattoliche paritarie Don Luciano Sarti e Malpighi Visitandine, che scondo tradizione coinvolgono tutta la città per festeggiare l’inizio dell’anno scolastico.

Ad attenderli, davanti al municipio, c’erano la sindaca Francesca Marchetti e l’assessora alla Scuola Katia Raspanti che, insieme al parroco Don Gabriele Riccioni e ai dirigenti scolastici – il preside Gabriele Ravaglia della scuola Don Luciano Sarti e la vicepreside Maria Delbianco dell’Istituto Malpighi Visitandine – hanno rivolto il loro saluto e augurio di buon anno scolastico. Era presente anche la presidente della Pro Loco Raimonda Raggi. Ha aperto l’incontro il preside Ravaglia che, dopo aver citato l’invito di papa Francesco a "tenere accesa la fiaccola della speranza" e a "essere pellegrini tutti i giorni", ha letto i toccanti messaggi dei bambini delle scuole.La vicepreside Delbianco ha ringraziato l’amministrazione comunale con la quale la scuola è già al lavoro su nuovi progetti di inclusività e, ricordando che "per sperare bisogna essere molto amati", ha espresso l’augurio che la scuola possa continuare ad essere "un luogo dove questo bene si continui a respirare, per poter essere costruttori di pace".

L’assessora Raspanti ha augurato "un inizio di anno scolastico pieno di cose bellissime" e ha sottolineato che "l’Amministrazione comunale pensa a tutti i bambini di Castel San Pietro Terme e sta lavorando per costruire insieme tante iniziative. Oltre che nel cuore, abbiamo i bambini anche nella testa".

La sindaca Marchetti si è rivolta agli alunni riuniti davanti a lei, affermando che "per l’amministrazione comunale la speranza siete voi. In voi possiamo vedere quel futuro che ci rende comunità e, per realizzarlo, l’unico modo è fare le cose insieme. In questo momento difficile, che fortunatamente ha toccato meno la nostra città, si è dimostrato ancora una volta quanto è importante che ognuno possa contare su un pezzo di comunità. E la scuola è un pezzo importante della nostra comunità". La festa dei bambini è proseguita con giochi e animazioni in piazza.