La festa dei nonni al Mamma Lea

La Festa dei Nonni di lunedì sarà celebrata a Castel Guelfo con l’apertura straordinaria dei servizi dell’infanzia. Riflettori puntati, dalle 16 in poi, sull’asilo nido comunale ‘Mamma Lea’ – gestito dalla cooperativa sociale Seacoop dal 2008 – di via Due Giugno. I nonni dei piccoli iscritti, infatti, potranno accedere alla struttura e svolgere un laboratorio insieme ai propri nipotini. Una sessione di lavoretti artistici seguiti da una gustosa merenda per tutti. L’iniziativa rientra nei progetti di costruzione di rete con il territorio che i servizi dell’infanzia alimentano con entusiasmo per delineare la fisionomia di plessi didattici aperti alla cittadinanza. A tal proposito, quindi, l’invito è esteso in generale a tutti i nonni a prescindere dall’effettiva frequenza dei nipoti al ‘Mamma Lea’.