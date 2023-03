La Festa del Crocifisso Fede, musica e bancarelle Il centro storico si colora

Torna la festa più antica a Castel San Pietro. Domenica sarà di nuovo Festa del Crocifisso in città, una festa che tradizionalmente è in calendario sempre due domeniche prima della Pasqua, ed è dedicata all’antica immagine del Crocifisso ospitata all’interno del Santuario di piazza XX Settembre. Dopo anni complicati dalla pandemia, la Festa, che pure non si è mai fermata, quest’anno ritornerà in una versione impreziosita da una novità. Il consueto mercato della Festa, infatti, troverà spazio nel centro storico, ed in particolare nella parte alta di via Matteotti e nella zona Montagnola, anziché lungo la via Scania, con bancarelle che rimarranno aperte dalle 8 fino alle 20. Come spiegato dal comune, "il trasferimento è stato deliberato in via sperimentale dalla giunta per rendere il mercato più facilmente fruibile ai numerosi cittadini e visitatori attesi ogni anno alla festa, favorendo anche l’incremento dell’utenza per le attività commerciali e i pubblici esercizi del centro storico, oltre a consentire di mantenere la regolare viabilità lungo la via Scania". A proposito di via Scania, resterà invariata la location, accanto al parco fra le vie Scania, Torricelli e Avogadro, nel grande piazzale, del luna park che ogni anno accompagna la Festa e che la anticipa, aprendo già a partire da domani e fino a domenica 2 aprile, quella prima di Pasqua. La Santa Messa solenne dedicata al Crocifisso sarà celebrata alle 16 dal parroco don Gabriele Riccioni nella piazza XX Settembre vestita a festa, come sempre alla presenza di rappresentanti dell’amministrazione comunale e del Gonfalone della Città. A seguire la processione e il concerto del Corpo Bandistico di Castel San Pietro Terme. Sempre nella giornata di domenica, poi, oltre alla Messa solenne delle 16, si terranno al Santuario del Crocifisso la messa delle 8,30 con unzione degli infermi e quella delle 10,30. Oggi e domani sono in programma altre cerimonie religiose a cura della Parrocchia di Santa Maria Maggiore. Infine lunedì, alle 8,30, ci sarà la messa nel Santuario con la ricollocazione del Crocifisso nella sua nicchia.