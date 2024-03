La festa del Crocifisso. Processione e concerto

Una giornata di grande festa a Castel San Pietro. Come accade ormai da quattro secoli, infatti, la quinta domenica di Quaresima la città si prepara a vivere la Festa del Crocifisso, la cui prima edizione si svolse nel 1629. Per la comunità castellana, dunque, di gran lunga la festa più antica e solenne dopo la Pasqua e il Natale, quella dedicata all’antica immagine del Crocifisso ospitata all’interno del Santuario di piazza XX Settembre. Come avvenuto anche lo scorso anno, il tradizionale mercato che accompagna la festa troverà spazio in pieno centro storico, in particolare nella parte alta di via Matteotti, nel tratto che va dalla piazza XX Settembre alla Montagnola, e in piazza Acquaderni, con bancarelle che rimarranno aperte come da tradizione dalle 8 fino alle 20. A tornare assieme alla Festa del Crocifisso è anche il luna park per i più piccoli, aperto già da venerdì e che rimarrà nel piazzale accanto al parco fra le vie Scania, Torricelli e Avogadro fino a domenica 24 marzo. Ripercorrendo la storia di uno dei simboli in cui più la città si identifica, dell’immagine del Crocifisso si parla già nel 1543 nelle cronache di Castel San Pietro, che segnalano la sua donazione alla "Compagnia del Santissimo". All’inizio fu ospitata in un piccolo oratorio, vicino alla chiesa parrocchiale. Poi, per darle una più degna collocazione fu costruita la Chiesa del Crocifisso. Fin dal 1629 l’immagine del Crocifisso veniva portata in solenne processione ogni anno nella quinta domenica di Quaresima. Nel 1708, poi, iniziarono i pellegrinaggi a Loreto portando l’immagine del Crocifisso. Oggi alle 16 sarà Don Gabriele Riccioni a celebrare la Santa Messa solenne dedicata al Crocifisso, celebrazione che avverrà come da tradizione in una pizza XX Settembre vestita a festa alla presenza di rappresentanti dell’amministrazione comunale e del Gonfalone della Città. A seguire, poi, ci sarà la processione e il concerto del Corpo Bandistico di Castel San Pietro Terme. Sempre in giornata, oltre alla Messa delle 16, si terranno al Santuario del SS. Crocifisso la messa delle 8,30 con Unzione degli infermi e quella delle 10,30. In caso di pioggia la Messa delle 16 verrà celebrata all’interno del Santuario e verrà annullata la processione.

Claudio Bolognesi