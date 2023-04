La festa del Duathlon Oggi c’è il gran finale

Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice ieri al primo atto dei Campionati italiani di Duathlon Sprint, che si chiudono oggi in Autodromo alla presenza di oltre duemila atleti in rappresentanza di più di 200 società sportive. Ieri è stata la volta del Campionato italiano assoluto e Under 23 femminile, del Campionato Tricolore e Under 23 uomini, delle gare Age Group donne e uomini. Samuele Angelini (Fiamme Oro) ha bissato il successo del 2022 e ha conquistato il tricolore di Duathlon Sprint, davanti a Michele Sarzilla (Dds) e a Franco Pesavento (Granbike Triathlon). La curiosità è proprio la composizione del podio, identica a quello dell’anno scorso. Luca Bruni (K3 Cremona) è invece il nuovo campione italiano Under 23. Alle sue spalle Riccardo Martellato (GP Triathlon) e Pietro Giovannini (Raschiani Triathlon).

Ilaria Zane (Overcome Asd) è la nuova campionessa italiana di Duathlon Sprint. Il titolo lo ha conquistato precedendo Asia Mercatelli (707) , alla quale è andata la medaglia d’argento, e Federica Frigerio (Venus Triathlon), che ha messo al collo quella di bronzo. Tra le Under 23, invece, il titolo tricolore è andato ad Asia Mercatelli, davanti ad Alice Bagarello (Run Run Run) e Chiara Lobba (K3 Cremona).

Oggi spazio invece alla Staffetta 2+2 (partenza alle 8.30), al Paraduathlon (11) e alla Coppa Crono (14).

Durante le gare, chiuso il ponte di viale Dante e le vie più vicine al circuito, vale a dire Rosselli, Galli, Musso, e Kennedy. L’evento, che si svolge con la regia organizzativa di Imola Triathlon, rientra nell’accordo triennale tra la Regione e la Federazione italiana triathlon per l’organizzazione di una serie di eventi di grande richiamo sul territorio emiliano-romagnolo. Le gare di Imola potranno essere seguite, oltre che dalle tribune dell’Autodromo, anche in diretta streaming sui canali ufficiali della Federazione Italiana Triathlon.