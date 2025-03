La Festa del fagiolo. Dalla pasta agli stufati. Tre giorni di gusto

E’ iniziato il conto alla rovescia per la nona edizione della Festa del Fagiolo protagonista al Centro Sociale Fabbrica di Imola, al civico 1/m di via Del Santo, da questa sera a domenica a pranzo. L’occasione giusta per i tanti amanti del gusto del prezioso legume che ben si abbina a tante proposte gastronomiche della tradizione romagnola e non solo. E allora via libera al menù speciale all’altezza dello stand gastronomico che, a partire dalle 19 di oggi con bis in agenda anche domani alla stessa ora e abbuffata domenicale solo a mezzogiorno (ma con modalità asporto attiva dalle 11.30 alle 12, ndr), alternerà piatti tipici a base di fagioli, pasta fatta in casa, carne alla griglia e molto altro. Qualche esempio? Dall’immancabile pasta e fagioli, con i caratteristici maltagliati, allo stufato arricchito con salsiccia e puntine. Ma anche con cotiche e, per chi apprezza un tocco di originalità, l’imperdibile salsiccia ai ferri con fagioli alla messicana.

"Pronti 50 chili di fagioli per ogni tipo, tra quelli in scatola e altri al naturale trattati da noi, ma i quantitativi sono sempre in evoluzione - anticipa Gabriele Cantoni al timone del Centro Sociale Fabbrica -. Tagliatelle fresche fatte a mano dalle nostre arzdore nei giorni scorsi e polenta preparata ogni sera". Ma c’è di più: "Un gruppo di trenta persone al lavoro per scaldare i muscoli in proiezione della Sagra del Friggione che tornerà puntuale come al solito l’ultima settimana di aprile e la seconda di maggio – continua –. Un impegno utile anche ad alimentare la raccolta occasionale di fondi per sostenere l’ampliamento delle nostre strutture. Aspettiamo tutti a braccia aperte, patiti di fagioli e non".

Mattia Grandi