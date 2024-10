La festa del volley. Oltre 600 atlete si sfidano in campo. Oggi la premiazione

Oltre 600 atlete provenienti dall’Emilia Romagna, dalla Lombardia e dalla Toscana riunite a Imola in questo weekend. Sono questi i numeri di VolleyStart, l’ormai tradizionale torneo di precampionato di pallavolo giunta alla sua sesta edizione, organizzata dalla Scuola di pallavolo Diffusione Sport, che per due giorni trasforma Imola in un punto di riferimento per la pallavolo giovanile italiana. Trenta le squadre coinvolte che da ieri sono a sfidarsi sotto rete nelle palestre cittadine che ospitano la manifestazione (Rubri, Penazzi, Pulicari, Ravaglia, Cavina, Tiro a Segno, Paolini, Volta e la Luca Testa di Sesto Imolese), con tornei per le categorie Under 14, Under 16 e Under 18 e due tornei Open, uno per le squadre di Prima e Seconda Divisione e un altro per quelle di serie C e serie D. Una festa del volley che oggi vivrà la sua giornata conclusiva nel pomeriggio: una volta conclusi i tornei di tutte le categorie, tutte le squadre si ritroveranno alle 18 alla palestra Cavina per la cerimonia di premiazione che avverrà alla presenza del sindaco Marco Panieri.

"È un torneo che per noi ha un valore enorme, assieme al torneo di serie A che si è svolto poche settimane fa – osserva pasquale De Simone, presidente della Diffusione Sport organizzatrice dell’evento – e rappresentano i primi dei numerosi eventi che realizzeremo nel corso di questa stagione in cui celebreremo il nostro ventesimo anno di attività, che andremo a concludere nell’ottobre del 2025 con la nostra festa di compleanno. Vivremo un anno di celebrazioni".

Volleystart non sarebbe possibile senza l’aiuto dei tanti volontari che ogni anno collaborano con Diffusione Sport per la sua realizzazione. "Contiamo su più di 50 volontari che in un modo o nell’altro collaborano – aggiunge De Simone – e per alcuni si può quasi dire che restano chiusi nelle palestre per due giorni interi tanto è importante lo sforzo organizzativo. Senza contare gli arbitri, i responsabili delle palestre, chi si occupa del defibrillatore: ci sono diverse incombenze, comprese quelle sulla sicurezza, su cui vogliamo prestare la massima attenzione e curare tutti i dettagli".

Luca Monduzzi