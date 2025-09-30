La festa della Croce rossa. Al centro sociale La Stalla i volontari si uniscono: "Noi ci siamo, sempre"

Una domenica all’insegna della partecipazione e della sensibilizzazione al centro sociale La Stalla, organizzato dai volontari del comitato di Imola di Croce rossa italiana per far conoscere da vicino le iniziative messe in campo. L’evento pomeridiano è riuscito ad attirare in via Serraglio un pubblico curioso e variegato, non solo imolesi ma anche cittadini provenienti dal resto del circondario. Ad osservare da vicino le attività della Croce rossa italiana, numerose famiglie con bambini in una giornata adatta a tutte le generazioni. Anche l’amministrazione imolese ha espresso il suo supporto con la presenza della vice sindaca Elisa Spada. Non sono mancati neppure i vigili del fuoco, che spesso collaborano con la Croce Rossa, e alcuni vigili urbani. "Abbiamo avuto un pubblico numeroso – ha confermato il presidente della Croce rossa italiana di Imola Alessandro Brunori –. Una festa per noi, nella quale avvicinare la cittadinanza, incontrare anche ragazzini e bambini che hanno potuto rendersi conto di cosa sia la Croce Rossa, sperando che da grandi ci siano vicini e, magari, diventino volontari della Cri. Abbiamo voluto far vedere alla cittadinanza che ’noi ci siamo’. Il pubblico ha potuto anche vedere da vicino, oltre a un veicolo dei vigili del fuoco, i mezzi della Cri, ambulanze e doblò schierati all’ingresso".

Nel pomeriggio si sono alternati diversi momenti di intrattenimento, mirati alla sensibilizzazione. Grande apprezzamento per il lato sportivo, con l’esibizione di ginnastica artistica e la partita di calcio amichevole di SanpaImola. Un momento speciale per adulti e bambini è stato quello dello spettacolo del mago Frank. Non sono mancate le occasioni solidali come il mercatino di beneficienza o la pesca, con tanti premi. Questi, insieme allo spazio dedicato al ristoro e alle bevande, hanno attirato un numeroso pubblico contribuente. Le somme raccolte saranno un sostegno al finanziamento delle attività della Cri.

"Non si è trattato di un’uscita pubblica come quelle in cui ci inseriamo in eventi organizzato da altri – ha concluso Samantha Foronci, addetta a sviluppo, volontariato e innovazione per la Cri – abbiamo voluto celebrare i nostri volontari quotidianamente impegnati che, anche se occupati nei vari stand, hanno vissuto una giornata di festa. Ringraziamo di cuore gli sponsor che ci hanno sostenuti". La giornata si è chiusa con la consegna di attestati ai volontari con 15 anni di attività alle spalle.