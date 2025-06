La festa della mobilità ’verde’. Kart elettrici, musica e incontri

Viaggia verso il traguardo la quarta edizione di Imola Green dopo due giorni da pienone di consensi in pista, nel paddock e nella sala stampa dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari. Tante persone hanno preso parte agli incontri, ai convegni con crediti formativi in compagnia di ospiti illustri ed ai laboratori sui temi della mobilità elettrica e sostenibilità ambientale.

Ma anche ai vari test drive, alle sessioni di prova con moto junior, kart e moto elettriche. Per non parlare dei food truck e del successo serale tra djset, live de Il Pagante e show ‘Voglio tornare negli Anni 90’.

La scorpacciata finale di oggi, sempre ad ingresso gratuito, parte di buon mattino e all’insegna dello sport. Prima una crono di ciclismo targata Ciclistica Omnia Imola poi, dalle 9.30, ecco l’Imola Bike Day. Si tratta di una pedalata organizzata dalla Ciclistica Santerno, in collaborazione con la Città metropolitana di Bologna nell’ambito delle domeniche ciclabili, con tracciato aperto agli appassionati delle bici fino alle 16. Già, perché Imola Green è pure una delle tappe del programma Imola Loves Bike vincitore del bando Bici in Comune da declinare anche in tutto il 2026.

Dalle 17 alle 19, invece, accesso alla pista solo per i pedoni. Nel paddock, dalle 10 alle 18, protagonisti i più giovani. Presenti, infatti, gli istruttori qualificati per l’avviamento alla guida di moto junior (6-17 anni) e dei kart elettrici. Prosegue anche l’attività dell’area off-road, allestita dietro la Tribuna Centrale, con prove di moto elettriche da fuoristrada. Serata scandita dai gusti e dai sapori dello Street Food Festival a fare da antipasto alle sette note con ‘Music is the answer’ insieme ai deejay Eddo, Lefty, Andrea Terranova e Simon Vicent. L’epilogo di un appuntamento che mette al centro il benessere delle persone e la transizione ecologica. Un’occasione immersiva per vivere e approfondire il tema della sostenibilità con un approccio di sistema che tiene insieme mobilità sostenibile, natura, produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili. Tutti argomenti di stretta attualità, che necessitano di una crescente presa di coscienza, per inquadrare al meglio il nostro futuro.

Mattia Grandi