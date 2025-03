La Festa delle donne. Mostre, musica e sport per la parità di genere

Tante iniziative nel circondario per celebrare la Giornata Internazionale della Donna. Momenti di riflessione e confronto per promuovere l’uguaglianza di genere e sensibilizzare comunità e territori. Iniziative coordinate dalla conferenza circondariale degli assessori alle Pari Opportunità che hanno promosso pure l’aggiornamento della brochure informativa ‘Diciamo NO alla violenza’. La nuova versione, infatti, include una mappa con riferimenti utili tra cui servizi sociali e sanitari, centri antiviolenza, sportelli di ascolto e numeri di emergenza disponibili sul territorio. La brochure è disponibile in enti pubblici, associazioni e altri punti di riferimento della zona (ma anche sul portale web del Nuovo Circondario Imolese, ndr) con l’obiettivo di garantire un accesso più rapido e semplice alle informazioni per chiunque ne abbia bisogno.

Ad Imola, oltre all’appuntamento dell’8 marzo in autodromo con ‘Wow – Women Motor 2025: Women Opening Ways’, da non perdere il ciclo di quattro incontri ‘Questioni di Genere’ a Casa Piani con partenza il 27 marzo.

A Castel San Pietro Terme, full immersion nel giorno della Festa della Donna: dalla mostra fotografica di Mario Rebeschini al ‘Dialogo sui diritti delle Donne’ in agenda alle 10.15 nella sala del consiglio comunale. Ma anche l’iniziativa ‘Pace e Diritti in Movimento’, al civico 18 di viale Roma, per omaggiare le donne che hanno contribuito alla promozione della pace e dei diritti nel mondo. Il giorno dopo, alle 20.30, riflettori puntati sul teatro Cassero per ‘Donne in Canto’.

A Medicina, l’8 alle ore 16 nella Sala Auditorium di via Pillio, ecco la proiezione del documentario ‘Processo per stupro’ mentre a Dozza il 9, alle 9.30, partirà la camminata benefica per sole donne ‘Stradozza’. Da non perdere, nello stesso pomeriggio presso la Rocca del borgo, l’evento ‘Percorsi di Civitas Medievale. Lana, vesti e colori nel Trecento’ con un talk sulle donne. Quasi in contemporanea, al Torrione Sforzesco di Bubano, creatività sugli scudi con ‘Mandala, dai forma alla tua bellezza’ con l’arteterapia di Micol Daghia.

L’8 a Castel Guelfo, a partire dalle 18 nel loggiato al primo piano del municipio, inaugurazione della mostra ‘Il silente volo di un colibrì’ di Valeria Cerutti. Tante iniziative anche nella vallata del Santerno. Festa della Donna a Borgo Tossignano tra sport e musica con ‘Un calcio agli stereotipi’: dalle prove gratuite di pallone, insieme alle giocatrici della Valsanterno Futsal Girls, alle sette note serali nel teatro sala polivalente con gli Out of Time. Dal 7 al 15 marzo spazio alla mostra ‘Mani di donna’ in biblioteca a Fontanelice poi la ‘Camminata in giallo’ del 9 con partenza alle 8.30 dalla Panchina Rossa di Corso Europa. Premiazioni del concorso artistico-letterario ‘Viva Lei’ a Casalfiumanese e frazioni, con tanto di letture e laboratori artistici, mentre l’8 alle 19 a Castel del Rio appuntamento all’Osteria degli Ambrogini per la ‘Cena con Emilia Gramigna’. "È il tempo di un impegno determinato per fare in modo che il cambiamento reale sia possibile – sottolinea Beatrice Poli, vicepresidente del Circondario –. Consentire a tutte le donne di vivere una vita libera dalle disparità".