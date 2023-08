La Festa dello sport Calcio, ping pong tennis e mountain bike Sassoleone in campo

Mancano poche ore al via della Festa dello Sport di Sassoleone. Una due giorni di eventi, in agenda oggi e domani nel centro sportivo della frazione casalese organizzata dalla polisportiva Sassoleone 2015 e dalla locale sezione Auser.

Programma ricco, anzi ricchissimo. Da non perdere, oggi alle 18, il 2° Memorial ‘Enrico Ghini’ di calcio con il match tra i veterani del Bologna e una selezione di All Stars del posto. Attesi diversi personaggi noti del mondo dello sport, come l’ex rossoblù Franco Colomba e il padrone di casa Giancarlo Marocchi, e dello spettacolo tra cui spicca il celebre musicista e compositore Fio Zanotti.

La partita terminerà proprio a ridosso dell’apertura dello stand gastronomico, con i leggendari strikketti, seguita dal galà di premiazione in musica condotto da Nearco. Domani, a partire dalle 10, spazio all’esposizione di auto d’epoca, alla dimostrazione di karate e alle prelibatezze in uscita per pranzo da quella tensostruttura impreziosita dalla nuova cucina attrezzata.

Nel pomeriggio, prove di tennis, mountain bike e altri sport oltre all’immortale fascino dei tornei di calcio balilla e ping pong. Una bella testimonianza della vivissima vocazione sportiva dell’area sassoleonese che vanta pure la presenza del pluricampione di handbike Davide Cortini.

Alle 16 protagonista la festa di Auser, con intrattenimento per i più piccoli in compagnia di Tata Babi e la musica di Fortunato, poi la partenza della Camminata sotto le Stelle insieme all’esperta guida Corrado Arienti. Cena nello stand gastronomico (prenotazione consigliata al numero 334 6114725) per chiudere in bellezza un fine settimana proiettato alla ripartenza dopo i mesi trascorsi nella morsa di frane, smottamenti e strade interrotte.

"Un appuntamento necessariamente posticipato rispetto alla sua collocazione di origine del 10 e 11 giugno scorsi – ammette Lorenzo Caprara, presidente della polisportiva Sassoleone 2015 – . La calamità naturale ha portato anche all’annullamento della Sagra della Cuccagna, così ospiteremo noi la mostra fotografica ‘Sassoleone: dal cassetto dei ricordi alla piazza di oggi’ con scatti provenienti dall’archivio di Alessandra Fioni". Non solo. "Una versione della Festa dello Sport inedita rispetto al passato perché strutturata in modo più articolato e con l’ausilio di uno stand gastronomico potenziato con la cucina attrezzata – aggiunge -. C’è una bella energia positiva nell’aria, con più di venti volontari della polisportiva impegnati nelle logistiche dell’iniziativa. La vigilia? Riunioni operative quotidiane e un sacco di messaggi in chat".

Mattia Grandi