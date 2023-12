La Fiera delle eccellenze natalizie e la musica della banda

Giornata di festa oggi in città con le proposte del programma di Castèlanadèl, ideato da amministrazione comunale e Pro Loco con la collaborazione di tante associazioni, volontari e operatori economici del territorio.

Oltre ai negozi aperti, si potranno fare acquisti alla ‘Fiera delle eccellenze natalizie’ allestita lungo la via Matteotti (ore 9.30-19.30), e in via Cavour, che ospita il ‘Portico natalizio con esposizione ed artisti’ (ore 9-20). Passeggiando sotto il portico, si potrà ammirare la mostra ‘Atmosfere e colori del Natale’ con opere di Barbara Marchi, Bruna Borghi, Francesca Kiara, Elena Modelli, Eros Mariani – insieme a Lietta Morsiani, Gabriele Cavallari, Andrea Scala e Gabrio Vicentin. Una parte di questi espone anche, per tutto il periodo natalizio, nella grande vetrina della ex stazione delle corriere in piazza Martiri Partigiani.

Due i momenti musicali. Il primo è ‘Natale festoso sulle note del Corpo Bandistico Città di Castel San Pietro Terme’ in programma alle 10 in piazza XX Settembre, t in cui spiccano il presepe tradizionale dell’artista castellano Gianni Buonfiglioli, il grande albero di Natale e le suggestive installazioni luminose, mentre nell’adiacente piazza Acquaderni è aperta la giostra tradizionale. Il secondo appuntamento musicale è alle 18,30 al Santuario del Santissimo Crocifisso, sempre in piazza XX Settembre, con il concerto natalizio ‘Rorate caeli’ del Coro Perfetta Letizia 2 dell’Accademia Bollini e quartetto d’archi.

Da non perdere anche la mostra di Anna Boschi ’Poetiche visioni -Lettere enigmi contamin-azioni. Viaggio nella Poesia Visiva’, a cura di Donato Di Poce, aperta fino al 31 dicembre allo Studio D’Arte FC in via Tanari 1445B (orari: dal martedì al venerdì dalle ore 17,30 alle 19,30, sabato e domenica su appuntamento al 339 3820387, lunedì chiuso). Sono da tempo tutti esauriti i posti per ‘Il Piccolo Principe’, spettacolo per bambini che si tiene alle 16.30 al Cassero.