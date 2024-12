La Fiorita della solidarietà. Doni alle famiglie fragili

‘Fiorita’ bagnata ma generosa, come ogni anno. La tradizionale cerimonia di domenica scorsa, organizzata dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore e che resta uno degli eventi religiosi più sentiti dalla comunità castellana, è stata contrassegnata da un pomeriggio di pioggia che non ha però impedito a molti castellani di essere in piazza per assistere al cerimoniale e, soprattutto, per accompagnare con gli applausi un gesto di generosità ormai ricorrente negli ultimi anni.

Anche quest’anno, infatti, i giovani del Leo Club insieme al Lions club guidato dal presidente Michele Iannuzzi, hanno colto l’occasione della ‘Fiorita’ per consegnare ai rappresentanti delle Caritas di Castel San Pietro Terme e di Osteria Grande una considerevole provvista di derrate alimentari che sono andate a rifornire le stive delle due associazioni, mettendole in condizione di provvedere alla distribuzione settimanale alle oltre cento famiglie assistite nel territorio comunale. In totale, infatti, sono stati donati 550 chili di prodotti alimentari.

L’anno scorso, sotto la guida del presidente Michele Vacchi, furono consegnati prodotti per oltre mille euro, e quest’anno i Lions non sono stati da meno, permettendo così al centro Caritas del capoluogo che ha sede negli ex uffici amministrativi dell’ospedale di viale Oriani e al centro decentrato di Osteria Grande di garantirsi nuove scorte per le settimane che verranno.

Alla ‘Fiorita’ non hanno fatto mancare la loro presenza la sindaca Francesca Marchetti, il parroco don Gabriele Riccioni e come di consueto le associazioni castellane, alle quali si è aggiunto quest’anno per la prima volta il Gruppo Alpini che ha deciso di essere presente "per suggellare l’amicizia che da tempo ci lega nell’impegno a supporto della cittadinanza nei casi di emergenza e necessità".

Come consuetudine, nonostante la pioggia, a metà pomeriggio i Vigili del Fuoco hanno collocato la corona di fiori sulla statua della Beata Vergine del Rosario, patrona della città, tradizionale omaggio dell’Associazione Carabinieri.

Claudio Bolognesi