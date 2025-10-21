La Fondazione a confronto con il territorio

Un momento di confronto per ascoltare, condividere e progettare insieme il futuro del territorio. È l’obiettivo dell’incontro ‘Dare forza alle idee’, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e in programma giovedì 6 novembre, alle 17, nella sala grande di Palazzo Sersanti. L’appuntamento, spiegano dalla Fondazione, "nasce dal desiderio di rafforzare il legame con le realtà che operano per il bene comune del territorio, offrendo loro uno spazio di ascolto, conoscenza e partecipazione". L’iniziativa si inserisce in un percorso volto a "valorizzare il ruolo delle associazioni e degli enti del terzo settore come protagonisti della vita civile e sociale della comunità", rimarcano sempre da Palazzo Sersanti. Nel corso dell’incontro verranno illustrati la missione della Fondazione, i criteri e le modalità di accesso ai contributi, insieme a buone pratiche di comunicazione per migliorare la visibilità dei progetti sostenuti. Sarà inoltre possibile dialogare con la presidente e con alcuni consiglieri di amministrazione, membri della commissione erogazioni, in un clima di confronto aperto e costruttivo. "Dare forza alle idee – aggiungono dalla Fondazione (nella foto la presidente Silvia Poli) – rappresenta un momento di apertura verso il territorio, ma anche un invito a condividere percorsi di crescita comune, basati su dialogo, partecipazione e corresponsabilità".

L’incontro segnerà anche l’avvio ufficiale del nuovo bando per le domande di contributo 2026, che rinnova l’impegno di Palazzo Sersanti a "sostenere progetti capaci di generare valore sociale, culturale e di sviluppo per la comunità". La partecipazione è gratuita, con registrazione obbligatoria sul sito fondazionecrimola.it.