La Formula 1 ai raggi X Show tv per 80 milioni E che numeri sui social Ma l’indotto è un rebus

di Enrico Agnessi

Il Gran premio di Formula 1 del 2022 a Imola è stato visto nel mondo da oltre 82 milioni di telespettatori. Di questi, più di 23 milioni (5 milioni dei quali solo in Italia, numero comunque ben lontano dai tempi del Circus in chiaro e con la Ferrari di Schumacher a dominare la scena) hanno seguito la gara in diretta. A fare i calcoli è l’Aci, che a ormai meno di un mese dal prossimo appuntamento iridato del 19-21 maggio in riva al Santerno quantifica in 150 milioni gli appassionati che hanno intercettato almeno un video dell’evento dello scorso 22-24 aprile. E poi ci sono i social, con 45 milioni "incuriositi" dai contenuti relativi al Gran premio vinto da Max Verstappen.

Venendo invece alle presenze in carne e ossa, registrate dallo studio condotto dalla società faentina di marketing e studi sull’economia turistica Jfc, l’edizione 2022 del Gp ha registrato 129.656 spettatori sulle tribune dell’Autodromo. Si tratta in maggioranza di maschi (il 79,9%) di età compresa tra 50 e 59 anni (27,2%), arrivati nel 33,3% dei casi assieme alla propria famiglia e, nel 67,4%, con auto propria. Di questi, ben il 75,3% aveva dichiarato di voler tornare a Imola anche per l’edizione del 2023.

Di "estremo interesse", secondo Aci, anche il dato riferito a coloro che hanno soggiornato sul territorio in occasione dell’evento: tra spettatori, tecnici e team si sono registrate complessivamente 42.614 presenze turistiche (di cui il 67,4% stranieri), per una permanenza media di 4,3 notti.

E poi c’è la parte del report di Jfc, rilanciato ieri da Aci, che più ha fatto discutere nei mesi scorsi. Cioè quello sulle ricadute economiche del Gp di F1. A fronte di polemiche, ironie e speculazioni, vanno fatti in questo caso una montagna di distinguo. Ferma restando la professionalità della società faentina, lo studio contempla infatti, oltre ai benefici diretti, indiretti e indotti, anche la cosiddetta ‘ricaduta valoriale’ nonché l’impatto mediatico dell’evento.

Per quanto riguarda gli introiti per hotel, bar, ristoranti e mondo del commercio (benefici diretti) siamo dunque attorno ai 30 milioni, compresi però i 15 milioni di incassi dalla vendita dei biglietti e di iniziative come i tour della pista. Poi ci sono 22,7 milioni di benefici indiretti (organizzazione, trasporti, parcheggi e servizi territoriali vari) e altri 13 milioni di indotto, relativi cioè al "valore che l’evento è in grado di produrre sul livello di occupazione e sull’incremento dei consumi in ambito locale".

C’è poi l’effetto di "ricaduta valoriale" sulla filiera dell’industria motoristica regionale: oltre 36 milioni tra incremento internazionale del business, accesso sul territorio di nuove imprese e attrazione di flussi di investimento. Infine, la fetta più grossa (e aleatoria) della torta: la copertura mediatica. I benefici economici generati dalla visibilità dell’evento a livello mondiale, ottenuti considerando il "valore equivalente agli spazi pubblicitari sui media" e quello del "innalzamento dei brand Imola", sono stimati in 172 milioni. In totale, l’indotto genererebbe 274 milioni di euro.