La Formula 1 per gli alluvionati. All’asta cimeli e pezzi imperdibili grazie a commissari e ufficiali di gara

Cresce l’attesa per l’asta benefica del Marshal’s Team. L’appuntamento, ideato da Marcello Contavalli che guida da tempo il gruppo imolese dei commissari di percorso e degli ufficiali di gara, è in programma nella sala stampa dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari venerdì dalle 21 alle 23. Due ore per vendere all’incanto tanti cimeli messi a disposizione dal mondo del motorsport, grazie alla generosità di sportivi, team e degli stessi uomini in tuta arancione che lavorano a bordopista in circuito, da trasformare in fondi utili per supportare alcune famiglie romagnole ancora alle prese con i danni dell’alluvione di primavera. "Una vigilia carica di soddisfazioni e aspettative – spiega Contavalli –. Sono tanti i riscontri positivi per quanto riguarda gli oggetti raccolti e la partecipazione del pubblico. Attendiamo in sala almeno 150 persone per un evento che non andrà in diretta social o web".

L’elenco dei memorabilia ha preso forma nelle scorse settimane ma ogni giorno si aggiunge qualcosa di nuovo: "Il pezzo forte è il cambio originale di una monoposto di F1 AlphaTauri conservato in una teca di plexiglas e con tanto di cassa di legno personalizzata – conferma Contavalli –. Poi ci sono tre bandiere del giro d’onore e i cappellini autografati dai piloti della Ferrari dopo il successo alla 24 Ore di Le Mans con la 499P. Senza dimenticare i berrettini del podio Superbike firmati da Rea, Bautista e Razgatlioglu, una camicia del Team Gresini e diversi libri siglati da Gian Carlo Minardi e Nadia Padovani Gresini". Non solo. "Locandine, programmi e pettorine storiche delle gare svolte sulla pista di Imola, una bandiera della Toro Rosso di F1 e gli scarpini del giovane pilota Andrea Kimi Antonelli – continua Contavalli –. Le visierine dei centauri Jorge Martin e Pecco Bagnaia usate in MotoGp a Misano e autografate ai box. Poi le nostre casacche, pezzi unici e numerati dalla Fia, non usate a causa dell’annullamento del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna 2023". Un’opera certosina di pubbliche relazioni portata avanti da Contavalli e alimentata con il passaparola.

Una eco solidale che non ha lasciato indifferente l’ex pilota di moto Valter Bartolini: "Ho chiesto un aiuto ai miei amici Andrea Iannone, Marco Melandri e Andrea Dovizioso e in questi giorni dovrebbero arrivarmi t-shirt, felpe e cappellini firmati da loro – anticipa il veterano imolese delle corse, oggi collaudatore dei mezzi Yamaha da cross –. Melandri e Dovizioso sono romagnoli come noi e hanno toccato con mano il dramma della calamità naturale". Niente contanti, spazio alle transazioni tracciate per la massima trasparenza nella rendicontazione finale del ricavato: pagamenti con bancomat, carta di credito o Satispay: "I beneficiari? Ci stiamo muovendo a livello istituzionale per individuare almeno tre nuclei familiari bisognosi nelle aree di Sant’Agata sul Santerno, Faenza e Castel Bolognese – conclude Contavalli –. Sono alcune delle zone più colpite dalle esondazioni e dove anche il Marshal’s Team è intervenuto per spalare via il fango".