La Formula Uno dona un milione Domenicali: "Vi siamo vicini"

Una donazione immediata di un milione di euro destinata all’Agenzia per la sicurezza del territorio e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna a sostegno delle comunità colpite dall’alluvione. La effettuerà Formula 1, dopo che a inizio settimana è stata presa la decisione di non procedere con il Gran premio in Autodromo. Il supporto del Circus affianca quello annunciato dalla Ferrari, che donerà un ulteriore milione di euro, e dalla scuderia faentina AlphaTauri, che ha lanciato una campagna di raccolta fondi.

"Sono nato e cresciuto nelle meravigliose terre dell’Emilia Romagna, un luogo che sta vivendo alcuni dei momenti più tristi della sua storia – ricorda l’imolese Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1 –. La situazione che devono affrontare le comunità della regione è terribile, ma so che la resilienza e la passione delle persone della regione, come tante in tutta Italia, prevarranno durante questa crisi. Dobbiamo fare tutto il possibile per sostenerli in questo momento difficile ed è per questo che stiamo donando per aiutare a sostenere i soccorsi sul campo. I miei pensieri, a nome dell’intera comunità della Formula 1, vanno a tutte le persone colpite e vogliamo ringraziare i servizi di emergenza per il loro incredibile lavoro".

Nei giorni scorsi, i team del Circus hanno espresso la loro vicinanza alle popolazioni colpite dall’alluvione. Dai piloti ferraristi Charles Leclerc e Carlos Sainz, fino ad arrivare al team principal della Rossa, Frédéric Vasseur. E ancora Max Verstappen, campione del mondo in carica e leader del Mondiale 2023 di F1, e il suo compagno di squadra Sergio Perez. Parole di solidarietà sono arrivate anche dalla Mercedes con George Russell e Lewis Hamilton. Messaggi carichi di affetto pure dalle scuderie Haas, Williams, McLaren e Alpine.