La forza del volontariato . Il progetto ‘Dozza con te’ premiato al Senato

Un altro importante riconoscimento per il Comune di Dozza. Qualche giorno fa, il municipio guidato dal sindaco Luca Albertazzi ha ricevuto nella Sala Capitolare del Senato il ‘Premio Ambasciatori Nazionali – Comunitaliani & Ambasciatori d’Eccellenza 2023’. Merito del progetto ‘Dozza con te’ alimentato dall’attività delle persone iscritte all’albo comunale dei volontari e dall’esperienza di mutuo aiuto sociale dell’Associazione Rambaldi. Il borgo ha così conquistato un posto tra le 5 realtà selezionate dal comitato d’onore, presieduto dal Procuratore Generale della Corte dei Conti Angelo Canale, dopo aver esaminato una settantina di candidature. Gioia doppia perché Dozza ha anche ricevuto il titolo di ‘Ambasciatore del Territorio’ tributato dall’Osservatorio delle Eccellenze Italiane. "Un traguardo storico che riconosce Dozza tra le realtà più moderne, inclusive ed evolute d’Italia dal punto di vista delle politiche sociali – commenta il sindaco Luca Albertazzi -. Una grande soddisfazione da condividere con volontari, dipendenti comunali, associazioni e membri dell’amministrazione comunale".

Il progetto ‘Dozza con Te’, a costo zero, nasce dalla sinergia tra l’albo dei volontari comunali e l’esperienza di ‘E noi ci siamo’. Il primo, avviato nel 2015, conta 124 iscritti e favorisce la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. Ciascuno sceglie i propri ambiti di intervento, a seconda della disponibilità e delle inclinazioni personali, mentre l’ente fornisce strumenti e copertura assicurativa. Tra le principali attività svolte: manutenzione (parchi, aiuole, edifici pubblici, ndr), pulizia e decoro del territorio, organizzazione logistica, controllo e vigilanza in occasione di eventi. In questi otto anni sono state svolte più di 4600 ore di attività. ‘E noi ci siamo’, invece, è una co-progettazione di welfare rigenerativo realizzata dal Comune con l’associazione ‘Rambaldi’ che ha preso il via durante la fase più critica della pandemia. Un filone che ha fatto emergere una serie di fragilità sociali da sempre esistenti ma non conosciute dal sistema pubblico. Dal trasporto di disabili e anziani alla risoluzione di piccoli problemi domestici come la sostituzione di lampadine e rubinetti. Ma anche l’accompagnamento delle persone a fare la spesa e la consegna di farmaci a domicilio. Con la novità di uno sportello aperto al pubblico per il supporto all’avvio di pratiche sanitarie, fiscali e digitali. Senza dimenticare l’organizzazione di corsi gratuiti di alfabetizzazione informatica. Qualche numero? Ben 3500 i servizi di trasporto sociale, per un totale di 40mila chilometri percorsi, oltre 350 accessi allo sportello e più di 600 consegne. Un monte che supera le 6mila ore di attività, solo nel 2022.