La frana di via Pieve Sant’Andrea. In 35 ancora lontani da casa : "Prima la messa in sicurezza"

La città tira un sospiro di sollievo dopo il passaggio dell’ennesima ondata di maltempo degli ultimi due anni. Ieri scuole aperte e attività regolari (a partire da quelle sportive) sull’intero territorio comunale. La situazione più grave, all’interno dei confini imolesi, resta quella di via Pieve Sant’Andrea/Pieve Ponticelli, dove 35 persone aspettano ancora di poter fare rientro nelle rispettive abitazioni a causa di una frana.

Qui, dove già avevano colpito duro le precedenti alluvioni, la strada ha infatti presentato crepe notevoli a causa delle forti piogge dei giorni scorsi. Sono stati compiuti i primi interventi di messa in sicurezza, in attesa che vengano portate avanti le operazioni di ripristino. Si tratta di interventi attesi e previsti da tempo, e che risultano già finanziati dalla struttura commissariale.

Per via Pieve Sant’Andrea resta in vigore l’ordinanza emanata venerdì dal sindaco, che dispone l’interdizione al pubblico passaggio del tratto di strada in questione "fino a quando non verranno eseguite le opere di consolidamento e messa in sicurezza" della via. Resta consentito ai soli residenti il passaggio pedonale nel tratto realizzato sul fianco della strada a ridosso del monte.

Ancora per 24 ore circa resta valida la raccomandazione, formulata in via precauzionale, di rimanere lontani dalle abitazioni lungo la via Pieve Sant’Andrea a monte del tratto di strada interessato dal movimento franoso. Delle 35 persone interessate da tale disposizione, quasi tutte si sono arrangiate con una soluzione autonoma, in molti casi da parenti o amici; solo un paio si sono invece rivolte al centro operativo comunale per ottenere una sistemazione temporanea.

Per quanto riguarda la Bassa, ormai imminente la riapertura di via Rondanina, altra strada interessata da un’ulteriore ordinanza del sindaco Panieri nella giornata di venerdì. Si va comunque verso un netto miglioramento della situazione. Oggi, per Imola come per buona parte del circondario, l’allerta meteo per criticità idrauliche passa da arancione a gialla (restano con il colore più scuro solo Mordano, Medicina e Castel Guelfo).

Arpae ha diffuso ieri alcuni dati relativi alle quantità di pioggia che si sono accumulate nelle 48 ore di maltempo. Tra le stazioni che hanno registrato i valori più alti (quantità concentrate in particolare nelle seconde 24 ore): figura quella di Firenzuola (bacino del fiume Santerno) con 110 millimetri. Si tratta evidentemente di precipitazioni straordinarie che insistono su terreni già fradici e saturi per le piogge dei mesi scorsi. L’attenzione sui fiumi resta massima, ma non si sono registrate esondazioni e rotture arginali.

"Gli eventi alluvionali di maggio 2023 hanno segnato uno spartiacque che ha riportato in cima alle priorità sicurezza territoriale e contrasto al dissesto idrogeologico, con una necessaria presa di consapevolezza a cui istituzioni territoriali e Governo devono essere capaci di proporre una risposta coordinata, concreta e certa – ha commentato ieri il presidente della Regione, Michele de Pascale -. Nell’affrontare questa emergenza, gli interventi fatti negli ultimi due anni sono stati molto importanti, anche se ovviamente non sono ancora sufficienti a fronteggiare questa nuova normalità di eventi di pioggia violenti e frequenti. Siamo sulla strada giusta- ha concluso de Pascale-, ma dobbiamo percorrerla con ancora maggiore determinazione e con una fortissima solidarietà e collaborazione con tutti i livelli istituzionali, sia per quanto riguarda gli interventi di manutenzione che nella realizzazione delle opere strutturali di messa in sicurezza del territorio".

Marco Principini