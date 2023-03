La furia del branco Coltellate nella rissa Dieci anni al killer di Fabio Cappai

di Chiara Caravelli I tre ragazzi, tutti minorenni all’epoca dei fatti, coinvolti nell’omicidio di Fabio Cappai sono stati condannati. Il ventitreenne, originario di Moraduccio, fu ucciso a coltellate nella notte tra il 15 e il 16 luglio 2021 nei pressi dei campi sportivi di Castel del Rio. Per quei fatti, la giudice del tribunale per i minorenni Francesca Salvatore, ha condannato a 10 anni, riconoscendogli le attenuanti generiche, il ragazzo, reo confesso, che sferrò i colpi fatali a Fabio colpendolo al petto e alla schiena con un coltello dalla lama lunga 11 centimetri. Il giovane, difeso dall’avvocato Alberto Padovani, è accusato di omicidio e porto d’armi abusivo. Per lui, il sostituto procuratore Caterina Salusti aveva chiesto 12 anni. La giudice, durante la lettura della sentenza, ha voluto inoltre ringraziare i carabinieri per l’ottimo lavoro svolto in questa vicenda. Condanne a 6 anni e 2 mesi e 4 anni e 9 mesi (anche in questo caso sono state riconosciute le attenuanti generiche) per gli altri due imputati, difesi dall’avvocato Giovanna Cappello, accusati entrambi di concorso anomalo in omicidio. Per loro, che ieri in aula hanno rilasciato dichiarazioni spontanee, la richiesta della Procura era stata di 7 anni e 4 mesi. "Nel processo d’Appello...