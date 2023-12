La furia del Santerno: "Oltre 6 milioni di danni per l’esondazione di inizio novembre"

Il territorio di Borgo Tossignano è stato quello più colpito dall’ondata di piena del Santerno di inizio novembre. E la conta dei danni, dall’analisi delle prime stime soggette a revisione al rialzo, è rilevante. Le criticità, alcune collocate a pochi passi dal centro storico dove la furia dell’acqua del fiume ha cancellato interi tratti di scogliere protettive, preoccupano il sindaco Mauro Ghini.

Così il primo cittadino ha preso carta e penna per chiedere l’aiuto di tutti gli enti preposti alla valutazione del quadro emergenziale e per capire le azioni di ripristino da mettere in campo. Un primo segnale è arrivato qualche giorno fa dal dipartimento di Protezione civile regionale che ha effettuato un sopralluogo: "Per toccare con mano quanto descritto nel dossier inviato – spiega Ghini –. I danneggiamenti sono significativi e non si limitano solo al ponte di via Rineggio (con transito pedonale e viabile ancora disciplinato da ordinanza e vincolato ai livelli idrometrici del Santerno e alle allerte diffuse, ndr) che vorremmo ricostruire".

Insomma, piove sul bagnato dopo l’istantanea di devastazione lasciata dall’alluvione di primavera. "Sono quattro i danni più grandi che insistono sul patrimonio pubblico che richiederebbero oltre 6 milioni di euro di investimenti. Nella cifra è compresa la costruzione di un nuovo ponte a Rineggio – continua –. A questi vanno aggiunti altri 720mila euro per tendere la mano ai privati e alle attività produttive colpite dall’esondazione. Per non parlare del milione di euro abbondante che servirà per sistemare la Ciclovia del Santerno e le sue aree di pertinenza. Un’infrastruttura che fa capo al Nuovo Circondario Imolese, gestore in convenzione".

Poi il sindaco entra nel dettaglio: "Per il ponte di via Rineggio impiegheremo 100mila euro a stretto giro, utilizzando le risorse già assegnate da Figliuolo tramite ordinanza, per il ripristino strutturale del parapetto e la messa in sicurezza delle pile dell’attraversamento – svela Ghini –. La struttura fu costruita nel 1980 ed è stata esposta a problematiche piuttosto serie ad ogni evento di piena. Tegole che minano la sua integrità. Al ponte sono zancate anche due tubazioni di Hera. In caso di rottura di queste si interromperebbe il funzionamento del potabilizzatore che alimenta il sistema idrico della vallata e del quartiere Pedagna di Imola". Soluzioni? "La realizzazione di un nuovo attraversamento con impalcato più alto e la demolizione dell’esistente. Un progetto da almeno 6 milioni di euro – analizza –. Alla ‘Casa del Fiume’ di via Rineggio sono state distrutte intere aree verdi adiacenti al Centro Visita del Parco della Vena del Gesso Romagnola. Tra rimozione dei detriti, ripristino segnaletica, arredi pubblici e spazi occorreranno altri 100mila euro". Ma non è tutto. "In via Lungofiume bisogna riavviare il sistema di irrigazione del centro sportivo che funziona tramite pompe elettriche con pescaggio nel Santerno – conclude Ghini –. Cinquantamila euro per sostituire tubazioni, impiantistica e alloggiamento".