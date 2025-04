La gara entra nel vivo. Inno in pista e partenza. La carica di Pier Guidi: "Ballate tutti per il sole"

In pista, uno show lungo sei ore. Attorno al tracciato, tante occasioni di svago da mattina a sera. La domenica del Wec, che quest’anno è capitata eccezionalmente nel giorno di Pasqua (ma in futuro pare proprio si voglia evitare tale concomitanza), si annuncia carica di emozioni. E con le previsioni meteo che, dopo la bella giornata di ieri, restano incerte.

"Ballate tutti perché ci sia il sole", ha scherzato ieri dal palco della Fan zone il ferrarista Alessandro Pier Guidi, rivolgendosi ai fan del Cavallino. "È bellissimo correre qua con tutti i nostri tifosi e tanto rosso in pista", ha proseguito Pier Guidi, che oggi nella ‘6 Ore’ si alternerà con i compagni di squadra James Calado e Antonio Giovinazzi al volante della numero 51 che partirà davanti a tutti.

Non sarà facile raggiungere le oltre 73mila presenze nei tre giorni del 2024; ma anche attestarsi poco sotto quella cifra potrebbe rappresentare un successo per Formula Imola e Comune.

Vetture in pista già alle 9 con la gara 2 del campionato X-GT4 Supersport GT e della Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland. Alle 10.45 nuova pit-walk dopo quella di ieri, con immancabile sessione di autografi. Poco prima delle 12.55, orario in cui è in programma la bandiera verde seguita dalla partenza lanciata, l’attenzione di tutti si sposterà sulla griglia di partenza. L’interpretazione dell’inno di Mameli è affidata alla cantautrice imolese Silvia de Santis. Da non perdere poi il passaggio dell’elicottero HH-101A ‘Caesar’ in dotazione al 9° Stormo – 21° Gruppo Volo ‘Tiger’ dell’Aeronautica Militare.

Partenza alle 13, con la bandiera a scacchi prevista per le 19. Si preannuncia una competizione avvincente e ricca di colpi di scena. Ben 36 le vetture in pista, equamente suddivise tra le categorie Hypercar e Lmgt3. Nella classe Hypercar si sfideranno team di assoluto rilievo come Aston Martin Thor Team, Bmw M Team Wrt, Cadillac Hertz Team Jota, Porsche Penske Motorsport, Toyota Gazoo Racing, e, naturalmente, Ferrari AF Corse. La categoria LMGT3 vedrà protagoniste vetture di marchi prestigiosi quali Aston Martin, Bmw, Corvette, Ferrari, Ford Mustang, McLaren, Mercedes e Porsche.

Nella fan zone, è attiva l’area con attrazioni per tutte le età. Per i più piccoli c’è il laboratorio ‘Fossili e gesso’: i bambini, come veri paleontologi, creeranno calchi di fossili con gesso e acqua, scoprendo curiosità sugli animali estinti e portando a casa la loro piccola ‘scoperta’. L’età consigliata è dai 6 ai 12 anni, è raccomandata la presenza di un accompagnatore per i più piccoli. L’attività, della durata di 45 minuti, è organizzata alle 10.30 e alle 14.30. C’è poi il laboratorio di pasta fresca ‘Mani in pasta’: lavorando in coppia, i bambini impareranno a preparare i tradizionali garganelli di Imola, a partire dall’impasto fino alla stesura della pasta con l’uso del caratteristico ‘pettine’. Anche in questo caso, l’età consigliata è dai 6 ai 12 anni, e per i partecipanti più piccoli è raccomandata la presenza di un accompagnatore. Il laboratorio inizierà alle 15 e durerà un’ora.

Sono ancora disponibili gli ultimi biglietti per questo ultimo atto del Wec, di casa a Imola fino al 2028. L’ingresso è acquistabile su sito Ticketone oppure direttamente in loco, in via Pirandello (all’incrocio con il ponte di viale Dante). Per le famiglie, è attiva la promozione Terre & Motori Family: fino a due biglietti adulti ‘general admission’ a 35 euro ciascuno e fino a due ingressi gratuiti per bambini fino ai 13 anni per ogni biglietto acquistato.

Enrico Agnessi