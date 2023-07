La gestione associata del nido Ferdori sotto la lente del Consiglio comunale

Il consiglio comunale di Casalfiumanese è in agenda per domani a partire dalle 19. Tra i punti all’ordine del giorno della seduta spiccano la salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2023 e l’approvazione dell’accordo operativo per la collaborazione allo svolgimento delle attività dei servizi sociali, disabilità e marginalità sociale del Pnrr.

Non solo. Spazio alla discussione sulla gestione associata del nido d’infanzia ‘Remo Ferdori’ con il recesso anticipato della convenzione tra i municipi di Borgo Tossignano, Casalfiumanese e Fontanelice e l’approvazione della nuova intesa tra i comuni di Borgo e quello di Casalfiumanese. Modalità telematica per i lavori dell’organo con la solita diretta streaming a beneficio della collettività.