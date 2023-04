La Ginnastica Biancoverde "Difendiamo l’allenatrice"

"La società Biancoverde Ssd Arl, in persona dell’attuale presidente in carica dal 2018, ribadisce la assoluta correttezza dell’agire della società e della tecnica sottoposta ad indagine, come possono testimoniare centinaia di atlete che hanno svolto o svolgono attività in uno sport che richiede rigore e disciplina, anche a tutela della salute di chi lo pratica, ma che è stato ed è insegnato con dedizione e rispetto, peraltro negli anni ‘incriminatì anche alla presenza di pubblico agli allenamenti".

Lo dice in una nota l’avvocato Desi Bruno, difensore della società imolese, in riferimento alla vicenda dell’allenatrice di ginnastica artistica sottoposta a procedimento penale nato dalle denunce di quattro allieve, per le ipotesi provvisorie di stalking e maltrattamenti, e sospesa dall’attività sportiva dal tribunale federale.

"La presidente è a disposizione dell’autorità per fornire ogni utile indicazione e reale apporto conoscitivo. Desta però stupore e inquietudine che i fatti addebitati all’allenatrice emergano, come viene riportato, a distanza di anni, con un clamore mediatico che colpisce prima di ogni compiuto accertamento, in un arco temporale, per quel che si legge sulla stampa, relativo ad altra gestione societaria, e senza che mai nulla sia emerso o contestato, anche con riferimento a quanto sarebbe da ultimo indicato nell’ordinanza di sospensione", continua l’avvocato Bruno. La presidente "si riserva ovviamente ogni azione a tutela dell’immagine societaria, delle tesserate e tesserati e dell’attività sportiva di altissimo livello sin qui assicurata", conclude.

Non più tardi di due giorni fa, il tribunale federale ha confermato la sospensione dell’allenatrice, che il giorno precedente era stata sentita in modalità online dal procuratore federale Michele Rossetti. L’avvocato Carlo Machirelli, che difende l’istruttrice insieme alla collega Silvia Villa, aveva commentato duramente la decisione del tribunale federale: "È un provvedimento ingiusto ed esorbitante – aveva sottolineato – L’istruttrice ha smentito punto per punto le accuse che le vengono rivolte: nel prosieguo forniremo elementi testimoniali e documentazioni a riprova di quanto sostenuto". L’avvocato aveva aggiunto che avrebe valutato se presentare un ricorso contro il provvedimento. L’istruttrice, inoltre, sarà ascoltata anche dalla procura di Bologna, dove è stato aperto un fascicolo d’indagine nei suoi confronti, per le ipotesi provvisorie di maltrattamenti e stalking. "Nel fascicolo della procura federale, inoltre, è stata sentita una persona che ha negato le condotte contestate all’istruttrice - ha concluso l’avvocato - e le contestazioni mosse dalla signora ascoltata dal tribunale federale si rifanno a molti anni fa".