La Giornata della memoria. La tragedia dell’Olocausto raccontata dai ragazzi

L’Amministrazione comunale di Castel San Pietro Terme conferma anche quest’anno la scelta di celebrare la Giornata della Memoria attraverso le iniziative proposte e organizzate dalle associazioni, dal mondo della scuola e da altre realtà del territorio. L’Istituto d’Istruzione Superiore Bartolomeo Scappi organizza una “Settimana della memoria”, con una serie di attività didattico-educative rivolte alle classi. Si comincia lunedì al Cassero Teatro Comunale con lo spettacolo teatrale “Come fiori di pesco d’inverno” proposto dall’associazione culturale “FramMenti di Scena” e patrocinato dal Comune. Martedì si terrà nell’Istituto la conferenza dal titolo “Dal giorno della Memoria alla memoria di tutti i giorni”. Da lunedì 22 a venerdì 26 gli studenti interessati potranno partecipare a un Cineforum pomeridiano, sabato i docenti proporranno a tutte le classi la visione della testimonianza di Liliana Segre al Parlamento Europeo

Venerdì 26, invece, alle 21, andrà in scena al Cinema Teatro Jolly, “Voci per il Giorno della Memoria” con Dario Criserà e regia di Cristiano Falaschi, ingresso a offerta libera. Sabato 27 la Giornata della Memoria a Castel San Pietro Terme prenderà il via alle 10, nell’area vicino alla chiesetta di via Scania 350, con la consueta cerimonia “Un Fiore per Enrica”, omaggio floreale alla stele dedicata a Enrica Calabresi, zoologa e docente universitaria di Entomologia agraria, di origine ebraica, vittima dell’Olocausto, la cui famiglia risiede dagli anni ‘30 a Castel San Pietro Terme. In questa occasione sarà ricollocata la formella in terracotta dedicata a Enrica Calabresi che è stata restaurata dall’autore Gianni Buonfiglioli, in seguito all’atto vandalico che aveva subito nelle scorse settimane. L’associazione culturale Terra Storia Memoria presenterà invece sabato 27 alle 17 al Cassero Teatro Comunale lo spettacolo teatrale “Arbeit macht frei – il lavoro rende liberi”, narrazione di poesie sull’Olocausto con movimenti scenici e musica dal vivo, con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’associazione Incontri e di La Melagrana - Piccola compagnia Musicanteatrale. L’ingresso è libero senza prenotazione fino a esaurimento posti. Come ogni anno, in occasione del Giorno della Memoria, le Biblioteche comunali predispongono tavoli tematici con proposte di letture e video a disposizione del pubblico.