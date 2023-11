La giunta al ristorante ’Bandini’

Giunta ospite del ristorante Bandini di Castel San Pietro, attività aperta il primo settembre in via Cavour 37 dallo chef Roberto Bandini, originario di Forlimpopoli: "Si è trattato di un momento conviviale molto bello, durante il quale ho cercato di presentare quella che è la mia idea concettuale. A cominciare dal voler valorizzare il luogo nel quale ho aperto il ristorante. La cucina è uno dei mezzi per far conoscere e promuovere la città, per catalizzare turismo. Nello stesso tempo però la stessa attenzione la voglio rivolgere ai castellani, riservando loro quelle coccole che un po’mancano all’nterno delle mura".

"Ci piaceva, come Giunta, dare il benvenuto sul nostro territorio a questa nuova attività – commenta il sindaco Fausto Tinti –. Castel San Pietro Terme è nota, oltre per le sue bellezze architettoniche e naturalistiche, anche per la sua filosofia dell’accoglienza e del buon vivere".