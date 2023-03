La giunta alla marcia contro le mafie

Il Comune, rappresentato dall’assessora alla Legalità Giulia Naldi e dal Gonfalone della città, ha partecipato alla manifestazione tenutasi a Milano per la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. "Come amministrazione – sottolinea l’assessora Giulia Naldi – stiamo portando avanti progetti con Libera e Circondario imolese, e continueremo a parlare dell’evoluzione delle mafie al nord e a fare informazione e cultura della legalità. Siamo convinti che sia importante che le amministrazioni prendano posizione nella lotta alla criminalità organizzata, lavorino per fare sensibilizzazione anche sui piccoli fenomeni con la comunità, nell’ottica del rispetto reciproco e del rispetto della legge, e portino avanti anche percorsi di memoria e di vicinanza alle famiglie delle vittime innocenti".