La giunta:: "Allarmi in tutte le scuole"

Il Comune si mobilita dopo i tre blitz compiuti nelle ultime due settimane all’istituto comprensivo 5. E all’indomani dell’appello che la dirigente scolastica Adele D’Angelo ha lanciato alle istituzioni e alla cittadinanza, dopo aver denunciato l’accaduto ai carabinieri, assicura il proprio impegno nella lotta a furti e vandalismi. Lo fa attraverso le parole del sindaco Marco Panieri e del suo vice Fabrizio Castellari (foto), con delega alla Scuola.

"Stiamo completando la mappatura degli impianti di allarme dei vari plessi, con il preciso scopo di dotare dei sistemi di allarme perimetrali tutti gli edifici scolastici mancanti – spiegano i due amministratori –. Questi interventi sono inseriti nel piano degli investimenti finanziati il prossimo anno".

Quanto ai tre raid (l’ultimo alcune notti fa) compiuti da ignoti e che hanno portato al furto di pc e tablet, nonché a vari danneggiamenti sia alle Rodari che a Sante Zennaro, "a nome della città, dell’amministrazione comunale e nostro personale esprimiamo la più ferma condanna", sottolineano Panieri e Castellari. E aggiungono: "Sappiamo che i furti e i danneggiamenti sono un fatto gravissimo di per sé, che diventa ancora più grave quando è compiuto contro una scuola, perché ferisce tutta la comunità, in quanto la scuola rappresenta il presente e il futuro della comunità stessa".

Per questo motivo, "siamo vicino e condividiamo l’appello lanciato dalla dirigente D’Angelo, per fare tutto il possibile per fermare questi atti vandalici, per tutelare il patrimonio di dotazione tecnologica di cui in questi anni con grande lungimiranza si sono dotate le scuole".

Panieri e Castellari ribadiscono il loro impegno sul versante della sicurezza. "Fin dal suo insediamento, questa amministrazione comunale ha attivato, attraverso Area Blu, il monitoraggio per la messa in sicurezza di tutte le scuole cittadine di propria competenza".