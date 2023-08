"La giunta sta utilizzando nostre idee"

"L’intervista del sindaco e il piano triennale delle opere pubbliche mette finalmente in programma il ponte della Tosa. La sua scarsa manutenzione e la sua ormai sotto-dimensione era stata messa in luce da una nostra interrogazione". Lo rileva Renato Dalpozzo, consigliere per la lista civica Cappello. "Non possiamo che essere contenti che accolgano le nostre proposte (oltre a questa la curva Gresini, l’asfaltatura delle vie Lasie e Lughese) che evidentemente servono alla città – sottolinea – ma ci sembra ridicolo che si ascrivano il merito senza riconoscerlo a chi cerca di dare un valido supporto con la nostra opposizione costruttiva. Il finanziamento è poca cosa (l’assessore Raffini aveva parlato di 6 milioni, ma ne sono scritti solo 3,5). Restiamo vigili sull’ampliamento del centro sociale Tozzona: ok se le strutture vanno ad ampliare la dotazione del centro, no deciso se a trarne beneficio è una sola società sportiva. Il Sindaco promette un confronto coi residenti come per la bretella, speriamo non ex-post".

"Infine è arrivato al pettine anche il problema della cremazione delle salme e dei resti mortali. Ricordo che la costruzione di un forno crematorio al Piratello era uno dei punti qualificanti del nostro programma elettorale"