La giustizia e il rapporto con i media. Il caso Richard Jewell alla sala Bcc

Giustizia penale e il rapporto con la stampa. Queste le tematiche che verranno affrontate nel convegno "La giustizia penale ai giorni d’oggi, tra gogna mediatica e garanzie individuali", in programma alla sala Bcc mercoledì alle 20.30. Un’occasione di confronto che vedrà tra gli ospiti il vicedirettore del Carlino, Valerio Baroncini, e Tommaso Guerini, professore associato di diritto penale all’università Pegaso di Napoli. Organizzato dalle associazioni "Extrema ratio" e "Avvocati imolesi", il dibattito avverrà a seguito della visione del film "Richard Jewell", per la regia di Clint Eastwood. "L’iniziativa nasce nell’ambito della rassegna chiamata ’La giustizia sul grande schermo’ – spiega l’avvocato Francesco D’Errico, presidente dell’associazione Extrema Ratio –. Si parlerà soprattutto di giustizia mediatica, quindi del delicato rapporto tra giustizia penale e i media, con una introduzione del critico e divulgatore cinematografico Giacomo Lenzi".

La scelta della proiezione non è infatti casuale. "Richard Jewell è una pellicola che spiega come, anche in assenza dell’avvio di un processo vero e proprio, la stampa possa anche involontariamente portare a considerare la persona indagata come colpevole – sottolinea D’Errico –. La storia, tratta da vicende realmente accadute, ha per protagonista un addetto alla sicurezza delle Olimpiadi di Atlanta del 1996, il quale, dopo aver scopertpo una bomba, viene individuato dall’Fbi e dai media come terrorista ed esecutore materiale del reato, portando alla nascita di un vero e proprio processo mediatico che non si tramuterà mai in un processo vero e proprio. Sulla base di questo avvenimento, vogliamo analizzare il rapporto della stampa nei riguardi di queste situazioni e quindi comprendere il punto di vista di chi lavora nel mondo dell’informazione. Punti di vista che il vicedirettore Baroncini ci aiuterà a comprendere e approfondire". L’evento è aperto a tutti fino ad esaurimento posti. "Ci piacerebbe aprire le porte alla cittadinanza su temi molto attuali e rilevanti come il rapporto tra l’informazione e i media – evidenzia Carlo Machirelli, tra gli organizzatori dell’evento –. Una bella novità considerando che, di solito, questi convegni sono pensati solo per gli avvocati. La proiezione del film però permette a chiunque di trovare un aggancio a cui ricollegarsi". Presenzierà anche l’avvocato Vittorio Mazza, presidente dell’associazione Avvocati imolesi.

La partecipazione, come detto, è libera ma con iscrizione obbligatoria sul sito www.fondazioneforensebolognese.it In corso di accreditamento presso il Coa per la formazione continua.