La grafica del 70° anniversario è di Giulia

Il sindaco Marco Panieri e l’assessore all’Autodromo, Elena Penazzi, hanno ricevuto la giovane Giulia Mongardi in Municipio (foto) per "ringraziarla del suo lavoro per creare la grafica per il 70esimo anniversario dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari", grafica che "ha sviluppato nell’ambito della sua tesi di laurea all’Istituto d’Arte Applicata e Design". Un "risultato eccellente", secondo il primo cittadino, che "rende onore alla storia, alla dinamicità e alla bellezza del nostro tracciato. Ancora una volta – conclude il sindaco Panieri – il circuito si è aperto alle giovani generazioni del nostro territorio".