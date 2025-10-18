La Gramigna, pianta perenne e spontanea

La Gramigna, appartiene alle graminacee, vasta famiglia botanica considerata economicamente una delle più importanti ai fini della alimentazione umana e animale. Ha un habitat molto esteso e cresce in quasi tutti i tipi di terreno, fino ai duemila metri di altitudine; è una pianta perenne, spontanea, di tipo erbaceo e a rapida crescita, che si moltiplica per via vegetativa soffocando spesso le piante circostanti. Per tale motivo, viene considerata normalmente una infestante che assomiglia vagamente al frumento. Il fusto, denominato culmo, è eretto, ruvido, glabro e con foglie corte di colore verde-bluastro, strette e piatte, e ricoperte di peli sulla pagina superiore. Essasi riconosce facilmente per la disposizione digitata della spiga, che appare suddivisa in particelle che sono di colore violaceo; inoltre, è fornita di un lungo e grosso rizoma ramoso molto strisciante, coriaceo e munito ai nodi di radichette. Trattasi cioè di un fusto metamorfosato più o meno ingrossato, che solitamente si sviluppa sotto terra; esso ha la funzione principale di accumulare sostanze di riserva, che consentono di superare i periodi sfavorevoli cui la pianta va soggetta nel corso del suo ciclo biologico, e di facilitare la moltiplicazione vegetativa. La fioritura avviene durante tutto il periodo estivo. La Gramigna è una pianta, come scritto sopra, considerata infestante, ma che tuttavia riveste anche un certo interesse terapeutico e di utilità. Infatti, tra i suoi utilizzi, ricordiamo che viene mescolata con i mangimi per i cavalli poiché tale miscela serve a mantenere lucido il loro mantello; anche i cani e i gatti ricercano istintivamente le foglie di Gramigna. Dal punto di vista terapeutico, il rizoma, che si raccoglie in occasione delle normali lavorazioni del terreno, è molto ricco di amido e sali minerali e serve come base per la preparazione di alcuni miscugli, mentre i fitoterapisti lo usano come diuretico, depurativo ed emolliente.

Luigi Marchetti, fitopatologo