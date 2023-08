La guida alla felicità Al Giardino degli angeli tra calciatori e galassie c’è Roberto Mercadini

Roberto Mercadini e il suo spettacolo ‘Felicità for Dummies’ accenderanno la serata di Ferragosto della rassegna “I Suoni degli Angeli 2023”. Oggi sarà infatti l’attore cesenate, vincitore del Premio Robinson 2020 con il libro ‘Bomba Atomica’, a calcare il palco del Giardino degli Angeli, in via Tosi (zona Stadio) di Castel San Pietro, con uno spettacolo che fa incontrare i vichinghi, gli alberi, le galassie, i calciatori brasiliani, William James Sidis (l’uomo più intelligente della storia) e Dante. Un monologo per scoprire il senso della parola ‘felicità’, costruito con tante domande e una grande capacità di osservare il mondo che ci circonda.

Lo spettacolo, con ingresso a offerta libera, avrà inizio alle 20.45. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Teatro Cassero, in via Matteotti 1. Tutto il ricavato sarà devoluto alle attività di volontariato dell’Associazione “Il Giardino degli Angeli”.

La decima edizione della rassegna I Suoni degli Angeli, che l’associazione di volontariato “Il Giardino degli Angeli” organizza al fine di raccogliere fondi per le attività sociali e la cura del Giardino, eletto lo scorso anno a “Luogo del Cuore” del Fai, si concluderà giovedì con il concerto di Durga McBroom & Chocolate Jazz, dal titolo “Tra jazz e Pink Floyd”.

La rassegna artistico-musicale si conlude giovedì. Intanto, è già in preparazione in questi giorni la decima edizione della mostra fotografica collettiva ‘Insolito Giardino’, a cura di Giorgia Bottazzi, ambientata fra i colori e i profumi del Giardino degli Angeli che si trasformerà così, in una splendida sala espositiva a cielo aperto. Si avvicina infatti a grandi passi l’appuntamento con l’inaugurazione che sarà domenica 27 agosto.

"Il numero dei partecipanti cresce ogni anno – sottolinea la curatrice Giorgia Bottazzi –. Fra gli oltre 300 scatti giunti da fotografi non professionisti, come prevede il regolamento, la giuria ha selezionato, con grande difficoltà visto il notevole livello delle fotografie, quelle che riescono a caratterizzare meglio le varie zone in cui il Giardino degli Angeli è suddiviso. Parliamo della campagna che segna il trascorrere delle stagioni, il giardino segreto con la sua magia, la montagna, il laghetto ricco di tife e ninfee, il bosco con i suoi chiaroscuri. Le foto sono state trasformate in pannelli di diverse misure, realizzati con un materiale speciale adatto a rimanere all’aperto, poiché resiste ottimamente sia al sole che alle intemperie. Da segnalare l’ampia partecipazione da tutte le parti d’Italia e perfino dalla Germania, la qualità delle foto, la varietà dei soggetti e delle composizioni, immortalati in un click".

La mostra fotografica esterna sarà inaugurata domenica 27 agosto alle 18. Al taglio del nastro, seguirà una visita guidata.

Rimarrà allestita per quattro settimane. Sarà visitabile a ingresso libero ogni giorno dalle 9,30 al tramonto, negli orari di apertura del Giardino, in via Remo Tosi.

Inoltre ci sarà la possibilità, con un’offerta libera, di prenotare e diventare proprietari di una delle opere esposte. Il ricavato andrà a favore dell’Associazione di volontariato Odv Il Giardino degli Angeli, nata nel 2009 per aiutare concretamente bambini affetti da malattie metaboliche congenite o gravemente malati e le loro famiglie.