La Lagosteria chiude: "Ostacolati dal Comune"

"Sono profondamente rammaricato e deluso. Mi auguro solo che chi subentrerà nella gestione non venga totalmente abbandonato dall’amministrazione comunale com’è capitato a me". Lascia l’attività ma togliendosi più di un sassolino dalla scarpa, Andrea Grillini. Dopo sei anni di gestione della Lagosteria del laghetto Scardovi, Grillini il 9 gennaio, con qualche mese di anticipo rispetto alla scadenza di giugno, ha definitivamente chiuso la porta del locale. "Cosa avrei potuto dire ai dipendenti, restate con me fino al 10 giugno poi alle porte dell’estate vi lascio a casa?", motiva Grillini, che ha chiuso proprio a gennaio un anno "complicatissimo, complice l’alluvione a maggio che ci ha tagliato le gambe per due mesi".

E l’alluvione è stata sono l’ultima difficoltà che la sua gestione ha dovuto fronteggiare in questi sei anni. "Di sei anni ne abbiamo lavorati tre. Prima c’è stato l’incendio che distrusse tutto, e siamo stati fermi quasi un anno, poi il Covid ce ne ha tolti altri due". Di questo epilogo però Grillini dà la responsabilità anche ad altri fattori, uno in particolare: il rapporto con l’amministrazione comunale. A partire proprio dalla vicenda del pauroso incendio. "Con le assicurazioni chiamate in causa dal Comune i tempi si allungarono enormemente, siamo stati mesi fermi, e alla fine il conto è stato ugualmente salato: ho dovuto sborsare con la mia società, la Agicentrostudi srls, 15 mila euro tra varianti in corso d’opera, spese di progettazione e sicurezza del cantiere, tutte in capo alla mia società e coperte solo parzialmente dall’assicurazione". Gli affitti in quel caso vennero sospesi, "ma poi li ho dovuti recuperare tutti, rientrando mese per mese. Gli unici affitti non pagati al Comune sono proprio questi ultimi mesi, complici l’alluvione e il peggior inverno di sempre per l’attività. Ma i 15 mila euro spesi post incendio, quelli a chi dovrei chiederli?", fa i conti Grillini, che una soluzione per provare a superare le difficoltà l’aveva trovata, assicura. "Ho proposto al Comune il subentro di un altro soggetto, o al posto mio o affiancato a me. Avremmo chiuso quest’anno e avremmo potuto allungare di altri sei anni il contratto di gestione a giugno prossimo come previsto dal bando, visto che il progetto con i ragazzi svantaggiati (inserito nel bando come prioritario, ndr) è sempre andato avanti e secondo i corretti criteri. Il Comune invece, e ne ha piena facoltà, ha preso un’altra decisione". Verrà indetto un nuovo bando, dunque, ma Grillini è profondamente amareggiato: "Ci sono stati messi i bastoni fra le ruote, fu il sindaco a chiamarmi mesi fa imponendomi di interrompere le serate musicali del martedì, quelle per noi più produttive. Motivo? La musica che finiva alle 00.30 anziché alle 23.30. Ma io con chi abita in zona non ho mai avuto un solo problema, i problemi li ho avuti col Comune, con una manutenzione della zona del laghetto che non è mai stata fatta: per persone disabili la Lagosteria è irraggiungibile e inaccessibile, i sentieri sono impraticabili per le buche, dei lampioni ne funzionano il 40 per cento, e se piove neppure quelli. Manca la recinzione che era stata iniziata, così quest’area di notte è alla mercé di tutti". L’augurio per chi verrà, conclude Grillini, "è che il Comune faccia quel che deve fare per riqualificare l’area. Questo locale ha potenzialità enormi, ma senza questi interventi qualunque gestione sarà costretta ad alzare bandiera bianca". Claudio Bolognesi