La Lega: "Sbugiarderemo il Pd sulla Sanità"

La Lega lancia "l’operazione verità per sbugiardare il Pd" in materia di sanità. E sarà in centro storico questa mattina (via Emilia, 169) per "raccontare ai cittadini che non vi è alcun taglio sulla sanità, ma che anzi, il finanziamento del servizio sanitario nazionale non è mai stato così alto". Lo annuncia il consigliere comunale e regionale del Carroccio, Daniele Marchetti. "In queste ultime settimane abbiamo sentito molte affermazioni da parte del Pd riguardo al finanziamento della sanità – ricostruisce il leghista –. Anche a Imola, la segreteria locale Dem ha raccolto firme e distribuito materiale informativo sostenendo che il governo nazionale stava riducendo i fondi destinati alla sanità. Tuttavia, non è necessaria un’analisi attenta della recente finanziaria per rendersi conto che la realtà è ben diversa. Questa sarà la prima tappa di una serie di iniziative per quanto riguarda la sanità".