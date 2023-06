La Lega: "Troppa disorganizzazione"

Il consigliere comunale della Lega, Simone Carapia, si mostra scettico sull’effettiva riuscita del concerto a sostegno della Romagna colpita dall’alluvione in programma sabato in Autodromo. E va all’attacco della Giunta. "È stato annunciato un evento con mezzo circondario in piena emergenza, confidando nella sensibilità degli artisti – ricostruisce l’esponente di opposizione –. Altri invece lavoravano con promoter e agenzie, come denota il risultato di Campovolo che, in tempi record, ha annunciato roster completo di artisti di fascia primaria. Difficile, ora, riproporre un evento a Imola due mesi dopo Reggio Emilia (evento in calendario il 24 giugno, ndr)". Da qui le critiche del leghista, che punge il sindaco Marco Panieri: "Sempre la solita mania di protagonismo e ricerca di visibilità. Avanti così che si fanno solo figurette, e a rimetterci è sempre il territorio e i suoi cittadini".