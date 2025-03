La lettera a Lepore: "La Sp31 non è sicura. Si intervenga presto"

Dopo l’appello congiunto della maggioranza e della lista civica ‘Castel Guelfo fa squadra’, anche Progetto Castel Guelfo alza la voce sulle critiche condizioni della Strada Provinciale 31. Una lettera aperta al sindaco metropolitano Matteo Lepore, in qualità di responsabile alla viabilità del territorio, per richiamare l’attenzione sullo stato dell’arteria che corre alle porte del paese: "Richiediamo un intervento concreto e tempestivo in grado di risolvere la situazione e prevenire ulteriori incidenti, spesso mortali, come quelli già avvenuti in passato – riporta il documento -. L’intera comunità è fortemente preoccupata e caldeggia con urgenza opere per la sistemazione e la messa in sicurezza della viabilità da parte degli enti sovracomunali, al fine di tutelare automobilisti, ciclisti e motociclisti". Non solo. "Chiediamo anche l’avvio di un confronto diretto con l’amministrazione comunale per garantire l’incolumità e il benessere dei guelfesi".