La lettera del segretario Pd : "Partiti e civismo? Assieme si può"

In una recente intervista il sindaco di Dozza ha stigmatizzato in modo forzato, superficiale e pretestuoso il rapporto tra Partiti e Civismo, descrivendolo come antitetico e impossibile. Peccato che Luca Albertazzi dimentichi che in quei comuni le elezioni amministrative si configurino tra liste uniche e che i Partiti permeino positivamente con valori, idee e cittadini le comunità, proponendo un amalgama equilibrato per il programma di un candidato Sindaco. Sindaci di piccoli territori per i quali, peraltro, il terzo mandato è già in vista.

Le ultime amministrative hanno confermato composizioni con liste civiche, e spesso candidati civici, sostenuti dai Partiti. Imola, Castel San Pietro Terme e Medicina rappresentano questa fusione in grado di governare anche per due mandati. Per indicare il successo del Progetto Dozza, puro da inquinamenti partitici e scevro da una politica di potere, Albertazzi si è auto-impresso il sigillo di “amministratori cittadini normali”, come se coloro che vivono la politica nei Partiti non lo fossero. Il potere in chi governa è sancito dalla Costituzione. Quel potere va amministrato in democrazia, legalità e trasparenza. E ciò vale anche per i cosiddetti civici.

La vera questione è: “Verso cos’è finalizzata l’amministrazione del potere?” Se è orientata a galleggiare in superficie, perché non si è attrezzati per andare in profondità, allora si sceglie scientemente di confondere le acque, fingendo che tale modus operandi sia il cambiamento. Un esempio? Lo sbandierato riconoscimento per le politiche avanzate di welfare quando il welfare è circondariale e le politiche sono territorialmente omogenee.

L’amministrazione del potere è fatta di assetti, strategie, risposte ad emergenze e cambiamenti. Servono preparazione, visione e un programma di crescita dell’intera comunità. Ecco perché un Partito Democratico che sa dissolvere la nebbia, riconoscendo gli errori, organizzandosi e ascoltando persone e forze sociali risulta scomodo a chi vuol far passare il messaggio che ha governato bene. Sarà una campagna elettorale dura, durissima. Il Progetto Dozza non farà sconti al PD. Ma non è delegittimandoci che ci fermerete.

Lorsignori si preparino: nemmeno le idee e il valore delle persone che nel Pd si riconoscono faranno sconti a chi ha amministrato per dieci anni senza senza dare una prospettiva alla comunità. Saremo in grado di cogliere le opportunità date dal cambiamento e far ripartire le nostre città.

Fausto Tinti, segretario

della federazione Pd