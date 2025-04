La lezione della Resistenza. Parole, mostre e musica aspettando il 25 aprile

Commemorazioni in luoghi simbolici, attività con le scuole, mostre e spettacoli teatrali. E ancora: percorsi urbani guidati, proiezioni e momenti musicali. Insomma, un insieme di iniziative che abbraccia tutte le generazioni e mira a rendere attuale e viva la lezione della Resistenza. Nel 2025 ricorre l’80esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo: fino a fine giugno, la città propone un ampio e articolato programma di appuntamenti.

È tutto frutto di un percorso che nasce dalla collaborazione tra il Comune e le principali realtà locali impegnate nella tutela della memoria storica, che hanno contribuito a costruire il programma: l’Associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi), anche in rappresentanza dell’Associazione nazionale perseguitati politici antifascisti (Anppia); l’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (Aned); il Coordinamento delle associazioni d’arma; il Centro imolese di documentazione sulla Resistenza antifascista e storia contemporanea (Cidra); l’archivio storico dell’Unione donne in Italia (Udi).

Il calendario di iniziative (disponibile sul sito Internet del Comune) è stato presentato ieri, nella sede del Cidra, nell’ambito di una conferenza stampa dedicata alla memoria di Virginia Manaresi, ‘Gina’, staffetta partigiana, deportata politica e testimone instancabile della Resistenza imolese, da poco scomparsa.

Tra gli appuntamenti da mettere in agenda, le consuete celebrazioni per la Liberazione di Imola (lunedì 14 aprile). In una giornata particolarmente ricca di appuntamenti, da segnalare alle 10.30, nel Giardino Anders (nell’area verde di via Coraglia), la deposizione di una corona al monumento dedicato al Corpo d’armata polacco e di un mazzo di fiori alla scultura dell’orso Wojtek. Mentre alle 11, in piazza Matteotti, nell’ambito di Quando un posto diventa un luogo, è prevista la re-inaugurazione della lapide redatta da Andrea Costa a cura della classe 5N Rim (relazioni internazionali e marketing) dell’istituto Paolini.

E poi le tradizionali cerimonie di venerdì 25 aprile. In questo caso, si parte alle 8.45, alle sede Anpi (in piazzale Giovanni dalle Bande Nere), con la deposizione delle corone ai Caduti. Alle 9.15, invece, via al corteo per piazza Gramsci con un passaggio alle Pietre d’inciampo dedicate ai deportati politici Cleo Ricchi e Sante Noferini e performance a cura della classe 5H del liceo linguistico. Alle 10.30 la celebrazione ufficiale, preceduta alle 9.30 dal concerto della banda musicale. Oltre agli interventi del sindaco e del presidente dell’Anpi, previste le esibizioni degli allievi dell’Accademia musicale e degli studenti della scuola media Orsini. Al termine, il corteo si dirigerà al monumento al partigiano in piazzale Leonardo da Vinci. Dalle 17, in piazza Gramsci, musica e parole a cura del collettivo Papaveri e dell’Anpi.

"Il 25 aprile non è una data incisa nel passato: è il fondamento della nostra democrazia, un punto di partenza per riaffermare, oggi e sempre, i valori della Resistenza che animano la nostra Costituzione – sottolinea il sindaco Marco Panieri –. La Resistenza non è solo un fatto storico, è un’attitudine civile, un impegno costante per la pace, per i diritti, per la giustizia sociale".

Nelle parole dell’assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili, Giacomo Gambi, con le numerose iniziative culturali e scolastiche messe in campo da Comune e associazioni si rinnova "il nostro impegno nella tutela e valorizzazione della Memoria storica, consapevoli che siano rimasti pochi testimoni diretti. Attraverso le tante proposte del calendario ‘Sulle strade della Libertà’ – conclude Gambi – vogliamo stimolare una riflessione collettiva sull’importanza della libertà e della democrazia. Il nostro obiettivo è coinvolgere attivamente la cittadinanza, affinché il ricordo di chi ha lottato per la nostra libertà non solo rimanga vivo ma diventi impegno attivo per le nuove generazioni".