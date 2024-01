La lotta all’evasione . Imu e Tari non pagate, tesoretto da 1,7 milioni per le casse comunali

Supera quota 1,7 milioni – vale a dire circa 100mila euro in più rispetto alle stime iniziali – l’entrata prevista per il 2023 dal Comune sul fronte del recupero dell’evasione di Imu e Tari. In particolare, in attesa dei dati del bilancio consuntivo dell’anno appena terminato, la cifra destinata a entrare nelle casse municipali sulla base degli accertamenti esecutivi da violazione notificati alla fine del 2023 dall’ente di piazza Matteotti è pari a 1 milione e 744mila euro.

Nel dettaglio, dall’evasione tributaria dell’Imu (Imposta municipale unica sugli immobili) arriveranno quasi 1,6 milioni di cui oltre 300mila euro solo di sanzioni. Il mancato pagamento della Tari (Tassa sui rifiuti) vale invece i restanti 160mila euro circa, di cui 33mila euro di sanzioni.

Va detto che negli ultimi anni la lotta all’evasione sembra dare, almeno sulla carta, risultati migliori di quelli sperati. In sede di bilancio di previsione 2022, per esempio, la Giunta aveva ipotizzato di portare a casa 1,2 milioni. Tale stima era poi stata rivista al rialzo, all’inizio dello scorso anno, fino a 1,6 milioni. Una cifra, quest’ultima, che è stata confermata anche nei bilanci di previsione 2023 e 2024.

Numeri sulla carta, si diceva. Non sempre il Municipio riesce infatti a mettere effettivamente le mani su quanto gli spetterebbe. A seguito di una richiesta presentata a marzo dello scorso anno dal consigliere comunale della Lega, Simone Carapia, era emerso per esempio che dei quasi 1.300 atti emessi nel 2022 per partite arretrate di Imu e Tari, per un totale superiore agli 1,6 milioni, all’epoca era stato incassato meno di un milione. E degli altri 1.300 atti, relativi invece all’anno precedente, era entrato nelle casse del Comune solo la metà del milione di euro previsto.

Nel complesso, dal 2018 al 2022, il Municipio ha emesso accertamenti per 7 milioni. Gli importi incassati a seguito della notifica degli atti in questione si fermano invece a 4,3 milioni. I 2,7 milioni che ancora mancavano all’appello all’inizio dello scorso anno avevano provocato le proteste del leghista Carapia, che aveva contestato le reali capacità della Giunta di dare la caccia ai furbetti. Alle critiche dell’esponente del Carroccio aveva però risposto la consigliera comunale del Pd, Bruna Gualandi. A lungo dirigente del settore Finanziario dell’ente di piazza Matteotti, Gualandi aveva definito "molto buoni" i risultati ottenuti dal Comune sul fronte della lotta all’evasione giudicando "faziosa e fondata sull’acredine politica" la lettura dei dati fornita da Carapia.