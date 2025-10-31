La lunga notte di Monsterland. Si alza l’asticella della sicurezza . Gabry Ponte: "Vi farò ballare"

di Enrico AgnessiÈ la lunga notte di Monsterland. Il festival di Halloween, alla sua ‘prima’ imolese dopo 14 edizioni tra Milano e Ferrara, porterà in Autodromo 30mila persone ("Siamo a un passo dal sold out", hanno detto ieri gli organizzatori) con uno show destinato oggi ad andare avanti dal tardo pomeriggio fino all’alba. Al lavoro 200 addetti alla sicurezza, più 30 street tutor. Il sindaco Marco Panieri ha firmato ieri la consueta ordinanza per vietare vetro e lattine; disco rosso anche per spray, laser, articoli pirotecnici e droni. Chi sgarra rischia multe fino a 500 euro. Controlli affidati alla polizia locale in coordinamento con agenti del commissariato, carabinieri e guardia di finanza, più il supporto della protezione civile e dei volontari impegnati nei servizi di sicurezza e accoglienza. Note già da giorni le modifiche alla viabilità, con l’allestimento delle aree destinate alla sosta a pagamento, e la chiusura del parco delle Acque minerali.

Saranno attivati treni notturni per agevolare il rientro dei partecipanti. Due corse straordinarie partiranno da Imola verso Bologna, con orario 1.25 e 3.15, e un’altra verso Rimini all’1.08. Previste navette di collegamento tra la stazione e l’Autodromo. L’organizzazione ha inoltre predisposto un servizio di transfer dedicato ai partecipanti, con collegamenti dall’Autodromo agli alberghi e alle strutture extra-alberghiere del territorio, per garantire spostamenti sicuri e agevoli al termine dell’evento.

Il paddock è pronto tra giostre adrenaliniche, tensostrutture e stand dedicati al divertimento. Dodici i palchi pronti a ospitare un centinaio di artisti. Su quello principale attesi Lazza (dalle 22 alle 22.30), Anna (23.15-23.45), Emis Killa (1-1.30), Kid Yugi (2-2.45), Fabri Fibra (2.45-3) e Gabry Ponte, con quest’ultimo che farà ballare il popolo di Monsterland per due ore fino alle 5 del mattino.

"Durante queste serate, cerco sempre di unire il percorso storico, quindi le hit che molti vogliono ascoltare, e anche la musica nuova, che è quella che propongo costantemente – ricorda il dj –. C’è anche la musica che non è stata pubblicata. Anzi, molto spesso è musica che non ho ancora deciso se pubblicare o meno, perché per me suonare è un termometro per provare a vedere se le cose che faccio quando sono in studio poi hanno un buon feedback anche da parte del pubblico. Accade di frequente che io decida lì se portare avanti un pezzo oppure accantonarlo, a seconda di quello che mi arriva dal pubblico. Quindi, tanta musica nuova e qualche cosa del passato".

Dopo il grande successo dello show dello scorso giugno, Ponte tornerà a San Siro la prossima estate. "Sapere che quasi 60mila persone sono venute a sentirmi è stata una soddisfazione pazzesca e l’energia che si è creata è stata proprio quella di una grande famiglia che si è ritrovata a fare festa – racconta il dj –. È stato quindi un momento importante che ha dato poi l’entusiasmo e la carica per provare a rifarlo. Nel frattempo, ci sono tante cose che stanno succedendo: sono tornato in studio da pochi giorni, ci sono tanti brani già pronti per essere pubblicati a livello di musica e tanti progetti dal punto di vista del live. Sono carico".