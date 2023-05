La Madonna del Piratello arriva in città

La città si prepara a rinnovare la propria devozione alla Madonna del Piratello attraverso la settimana delle rogazioni. Domenica 7 maggio alle 18 l’Immagine sacra sarà portata in forma privata all’ospedale nuovo per un momento di preghiera e alle 20 arriverà alla chiesa di Croce Coperta. Alle 20.45, accolta dal vescovo Giovanni Mosciatti, verrà accompagnata in processione per le vie Amendola, Emilia e don Bughetti fino alla cattedrale di San Cassiano.

Seguirà una settimana ricca di appuntamenti. Sabato 13 maggio alle 16, in occasione della Giornata della Famiglia, è in programma la tradizionale fiorita dei giovani e fanciulli con il saluto e la benedizione del vescovo. Domenica 14 alle 17 solenne pontificale di Mosciatti. Al termine, processione per le vie Garibaldi, Mazzini, Aldrovandi, piazza Matteotti (sosta per ‘Atto di affidamento alla Vergine’ e benedizione alla città e alla diocesi), Emilia, Amendola fino alla chiesa di Croce Coperta. Da quest’ultima, con l’automezzo, percorrendo il viale alberato, accompagnata a piedi, la venerata Immagine ritornerà al santuario del Piratello.

La banda musicale cittadina animerà le processioni dell’ingresso in città e della partenza dell’Immagine della Madonna. Nei giorni delle rogazioni, la cappella musicale Lorenzo Perosi accompagnerà i momenti più solenni. Le celebrazioni delle 18 saranno invece suggellate dalle corali parrocchiali. Durante la settimana, pesca di beneficenza nel chiostro del palazzo vescovile a cura del centro missionario. Infine, domenica 28 maggio alle 6.45, partenza a piedi dal Duomo per il tradizionale ‘Pellegrinaggio della riconoscenza’ fino al Piratello.

Questo il messaggio di Papa Francesco scelto per le Rogazioni del 2023: "Attraverso di te si riversi sulla Terra la divina Misericordia e il dolce battito della pace torni a scandire le nostre giornate. Donna del sì, su cui è disceso lo Spirito Santo, riporta tra noi l’armonia di Dio. Disseta l’aridità del nostro cuore, tu che "sei di speranza fontana vivace": Hai tessuto l’umanità a Gesù, fa di noi degli artigiani di comunione. Hai camminato sulle nostre strade, guidaci sui sentieri della pace".